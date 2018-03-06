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Язычники провели обряд погребения на костре в Кировской области

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Фото: TASS/YAY
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Язычники исполнили последнюю волю своего соратника и сожгли его тело на погребальном костре в Шабалинском районе Кировской области.

Об этом сообщил представитель общины язычников Родостав Добровольский на своей странице во «ВКонтакте».

Как передает «Интерфакс», к публикации приложены фото, на которых виден горящий с гробом деревянный помост, сложенный колодцем.

«Горела крада (жертвенный погребальный костер. — Ред.) с 11 утра до 20 вечера. Весь оставшийся прах родственники собрали в цинковый ящик, собираются развеять его над Черным морем», — добавил Добровольский.

Представитель язычников также выложил фотографии завещания, которые подтверждают, что подобный обряд был последней волей покойного.

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