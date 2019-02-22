Помешавшие женщине хоронить мужа в Самаре попали на видео

Появилось видео с кладбища «Рубежное» в Самаре, где неизвестные лица запретили женщине похоронить своего умершего гражданского мужа. Ролик опубликовал портал Readovka на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На представленных РЕН ТВ кадрах видно людей в масках. По предварительным данным, они сорвали похороны из-за того, что вдова обратилась к конкурирующей ритуальной фирме.

Мужчина умер более двух недель назад. Его собирались похоронить на «Рубежном», но местные работники потребовали от его бывшей гражданской супруги 50 тыс. рублей. Женщина решила нанять другую фирму.

Когда гроб с телом привезли на кладбище, его сотрудники даже не дали выкопать могилу. Отчаявшись, женщина привезла покойника к зданию регионального правительства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал произошедшее вопиющим случаем и поручил мэру Самары Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией жестко разобраться с ситуацией. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.