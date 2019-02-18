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В Москве появятся экскурсии по кладбищам для иностранцев

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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В Москве будут разработаны экскурсионные маршруты для иностранных туристов по главным кладбищам города. Об этом 18 февраля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на гендиректора ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Льва Ланцмана.

«Это очень посещаемые места, туристам интересно смотреть, кто и где захоронен. Мы предполагаем, что это будет Новодевичье кладбище, Донской монастырь и колумбарий, Ваганьковское кладбище — они подготовят экскурсии», — рассказал он.

Ожидается, что экскурсии будут разработаны на нескольких иностранных языках, в том числе на английском, французском и китайском.

7 декабря сообщалось, что в центре Москвы было обнаружено захоронение XVII века.

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