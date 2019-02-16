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Могилу Карла Маркса вновь осквернили в Лондоне

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Фото: REUTERS/twitter.com/@maxwellmuseums
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Вандалы второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне.

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Как пишет газета Evening Standard, факт вандализма выявил Максвелл Блоуфилд, пресс-секретарь Британского музея, в читальном зале которого работал Маркс.

Вандалы сделали надписи красной краской относительно самого Маркса и его идей, а также разбили мемориальную табличку.

В частности, там написано, что философ — «архитектор геноцида, террора и массового угнетения», а его идеи — «идеология голодных и доктрина ненависти».

Аккаунт Хайгейтского кладбища в Twitter выразил сожаление по данному факту, назвав осквернение «бессмысленностью, глупостью и невежеством».

«Что бы вы ни думали о наследии Маркса, это не является способом что-либо доказать», — сказано в сообщении.

5 февраля неизвестные повредили надгробие на могиле философа. «Выглядит, как будто кто-то прошелся молотком», — заявили тогда представители Хайгейтского кладбища.

Карл Маркс ­— один из самых влиятельных философов XIX века. Его наиболее известные работы — «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал». Главный идеолог коммунизма прожил в Великобритании более 30 лет после изгнания из Германии и скончался в Лондоне в 1883 году в возрасте 64 лет.

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