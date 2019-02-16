Могилу Карла Маркса вновь осквернили в Лондоне

Вандалы второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне.

Как пишет газета Evening Standard, факт вандализма выявил Максвелл Блоуфилд, пресс-секретарь Британского музея, в читальном зале которого работал Маркс.

Вандалы сделали надписи красной краской относительно самого Маркса и его идей, а также разбили мемориальную табличку.

В частности, там написано, что философ — «архитектор геноцида, террора и массового угнетения», а его идеи — «идеология голодных и доктрина ненависти».

Аккаунт Хайгейтского кладбища в Twitter выразил сожаление по данному факту, назвав осквернение «бессмысленностью, глупостью и невежеством».

«Что бы вы ни думали о наследии Маркса, это не является способом что-либо доказать», — сказано в сообщении.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy — Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) February 16, 2019

5 февраля неизвестные повредили надгробие на могиле философа. «Выглядит, как будто кто-то прошелся молотком», — заявили тогда представители Хайгейтского кладбища.

Карл Маркс ­— один из самых влиятельных философов XIX века. Его наиболее известные работы — «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал». Главный идеолог коммунизма прожил в Великобритании более 30 лет после изгнания из Германии и скончался в Лондоне в 1883 году в возрасте 64 лет.