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В центре Москвы обнаружили захоронение XVII века

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Человеческие останки обнаружены в центре Москвы на улице Дурова. Как стало известно РЕН ТВ, 6 декабря рабочие при раскопке котлована нашли черепа и кости и сообщили о находке в полицию.

На месте проведения работ правоохранители нашли сотни костей и черепа. На место прибыли археологи, которые заявили, что останки имеют отношение к захоронению «Божий дом», датируется кладбище XVII веком.

Строительные работы на месте обнаружения останков приостановлены, территория оцеплена, ее изучают специалисты.

В ноябре археологи обнаружили печать XIV века при раскопках Варлаамовской башни в Пскове. Старинный предмет изготовлен из свинца. На одной стороне изображен всадник, на другой указано, что это печать князя Андрея Ольгердовича.

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