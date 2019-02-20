Неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище во Франции
На востоке Франции осквернили около 80 могил на еврейском кладбище.
На надгробиях и заборах нарисовали свастику. Вандалы также оставили метку — «Эльзасские черные волки». Так подписывались сепаратисты, действовавшие в регионе в 1970-1980 гг.
Президент Макрон посетил место, где пострадали захоронения. Французский лидер осудил акт вандализма и пообещал принять жёсткие меры.
Надругательство случилось накануне маршей против антисемитизма.
На востоке Франции осквернили около 80 могил на еврейском кладбище.
На надгробиях и заборах нарисовали свастику. Вандалы также оставили метку — «Эльзасские черные волки». Так подписывались сепаратисты, действовавшие в регионе в 1970-1980 гг.
Президент Макрон посетил место, где пострадали захоронения. Французский лидер осудил акт вандализма и пообещал принять жёсткие меры.
Надругательство случилось накануне маршей против антисемитизма.