Минстрой отложил вопрос о повторном использовании заброшенных могил

Пункт о повторном использовании заброшенных могил исключен из правительственного законопроекта о похоронном деле. Это было одно из самых скандальных предложений, касающихся реформирования отрасли. В Минстрое объяснили такое решение необходимостью в дополнительной проработке: вопрос носит социальный и в ряде случаев религиозный характер. Проблема актуальна на фоне нехватки в мегаполисах земель под захоронение. «Известия» ознакомились с последней версией документа.

Положение о перезахоронении в заброшенных могилах было исключено из законопроекта «О похоронном деле Российской Федерации» после обсуждения в правительстве РФ, так как оно нуждается в дополнительной проработке. Об этом сообщили «Известиям» в Минстрое.

— Такие вопросы имеют социальный и в некоторых случаях даже религиозный характер, мы уделим им особое внимание. В настоящее время в проект документа вносятся правки, — рассказали в пресс-службе министерства.

Текст законопроекта 14 августа 2018 года был направлен на рассмотрение председателю общественного совета при Минстрое Сергею Степашину. В документе отсутствует предложение повторно использовать места на региональных и муниципальных кладбищах после 20 лет со дня последнего захоронения при условии, если место погребения признано брошенным. В каждом регионе России должна была появиться комиссия, которая бы определяла, какие места на кладбищах являются таковыми.

Минстрой перерабатывает документ с 2014 года. В последний раз идея заново использовать забытые могилы фигурировала в версии законопроекта от 6 марта 2017 года. После этого документ менялся еще несколько раз. На последний вариант Минэк выдало отрицательное заключение в оценке регулирующего воздействия. Сейчас Минстрой собирает новые предложения.

По словам исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, когда этот пункт появился в документе, профсообщество восприняло его негативно, обсуждение проходило со скандалами.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин считает, что тему в перспективе всё равно необходимо рассмотреть, но здесь требуется аккуратность и такт. Вопрос особенно актуален для крупных городов, в которых погибло много людей во время войны. Например, для Санкт-Петербурга, где умирали семьями. В результате могилы на десятилетия оказывались брошенными.

— С одной стороны, это вопрос памяти и почтения к гробам сынов Отечества. С другой — надо понимать, что строительство кладбища требует достаточно серьезных вложений бюджетных денег. Повторное использование брошенных захоронений могло бы помочь решить эту проблему, — сказал «Известиям» Владимир Родькин.

Эксперты затрудняются назвать хотя бы примерное количество заброшенных захоронений в России. Как сообщали «Известия» в 2015 году, по разным оценкам, забытые могилы занимают от 18 тыс. до 25 тыс. га. Например, в Екатеринбурге, по предварительным данным, доля таких могил достигает 40%, отметил исполнительный директор ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрий Хазов.

Их можно было бы использовать под повторное захоронение, ведь в городе уже практически не осталось государственной земли, пригодной для организации кладбищ, отметил он. По его словам, критики законопроекта усмотрели в прежней формулировке возможное неуважение к памяти умерших, тогда как предполагалось бережное перезахоронение на том же кладбище в братских могилах.

В целом законопроект направлен на усиление государственного контроля в похоронной сфере. Ежегодно в стране уходит из жизни около 2 млн человек. Отсутствие внимания к отрасли на протяжении последнего десятилетия «привело к свертыванию государственного и муниципального регулирования этой деятельности и снижению уровня правовой защищенности граждан», указано в пояснительной записке к документу. Авторы законопроекта подчеркивают наличие фактов коррупции, вымогательства, навязывания гражданам дорогостоящих услуг.

Минстрой планирует ввести гарантированный перечень услуг по погребению, стандарт качества обслуживания, а также учет лиц, ответственных за организацию погребения и содержание могил. В результате должен появиться единый подход к регулированию похоронной отрасли для всей России, однако дискуссии еще продолжаются.