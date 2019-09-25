Смерть по расчету: найден способ быстро узнать время гибели человека

Российские химики совместно с итальянскими коллегами разработали новый способ определять время смерти прямо на месте преступления. Сейчас это делают либо на глаз — после внешнего осмотра, либо применяют методы, требующие длительной работы в лаборатории. В основе новой технологии — микрофлюидная бумага, которая определяет содержание аммония в стекловидном теле глаза погибшего и позволяет мгновенно получить нужные данные и проанализировать их в мобильном приложении. Эксперты ожидают, что методика будет востребована криминалистами в качестве экспресс-способа определения времени смерти.

Посмотреть в глаза смерти

Определение точного времени смерти — важнейшая задача при проведении судебно-медицинских исследований. Она имеет первостепенное значение в ходе полицейских расследований и судебных разбирательств. Еще недавно основными способами оценки времени, прошедшего с момента смерти, были классические методы изучения тела погибшего (например, его температуры, степени трупного окоченения и т.д.). Однако в последние годы в мире стали разрабатывать новые, более быстрые и точные методики, которыми можно будет дополнять существующие классические.

Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из Университета Вероны создали экспресс-метод химического анализа биологических жидкостей, основанный на измерении концентраций веществ, которые меняются в результате посмертных реакций в организме. Как пояснила «Известиям» научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и метаболомного анализа Сеченовского университета Ксения Шестакова, среди таких жидкостей больше всего для моментального исследования подходит стекловидное тело глаза — студнеобразное прозрачное вещество, заполняющее пространство между хрусталиком и сетчаткой.

— Оно частично изолировано от других участков тела, тем самым защищено от бактериального воздействия и химических взаимодействий с другими продуктами биодеградации на протяжении относительно длительного времени, — отметила специалист. — Лабораторные методы исследования посмертных интервалов, основанные на определении концентраций калия, натрия, железа или аммония в стекловидном теле, требуют использования сложного лабораторного оборудования и квалифицированного персонала, что зачастую затратно по времени и трудоемко. В связи с этим возникла необходимость создания простого и быстрого способа определения времени смерти в полевых условиях.

На месте происшествия

Как пояснили ученые, новый метод основан на использовании бумажных микрофлюидных сенсоров, применяемых для определения уровня ионов аммония в стекловидном теле. Тест-полоски представляют собой сложенную в два раза хроматографическую бумагу, на противоположных внешних поверхностях которой напечатаны одинаковые круги диаметром 5 мм. Полоски нагревают и наносят на круги образцы стекловидного тела и реагента (в дальнейшем реагент будет заранее нанесен на полоску).

— Результат взаимодействия между молекулами аммония, содержащегося в образце, и специальным реактивом, нанесенным на полоску, фиксируют при помощи камеры смартфона, — отметила Ксения Шестакова.

Полученную фотографию загружают в мобильное приложение, оценивающее изменение цвета. Полученное значение далее используют для определения посмертных интервалов, добавила она.

Посмертный интервал (post-mortem interval) — это время, прошедшее с момента гибели. На сегодняшний день абсолютно точного (до 1 секунды) способа определения времени смерти не существует, что связано с большим количеством факторов, влияющих на процессы, происходящие в анализируемом биологическом материале. Над созданием методик, позволяющих как можно точнее определить время смерти, работает множество ученых во всем мире. Методика, созданная в Сеченовском университете, не является сверхточной, — ее погрешность может составлять до 13 часов (в лабораторных условиях погрешность 5,5 часа). Однако созданные российскими учеными тест-полоски предлагают использовать в качестве экспресс-диагностики на месте преступления, результаты которой можно узнать сиюминутно, в отличие от лабораторных исследований, занимающих несколько дней. Поэтому даже с такой погрешностью они будут хорошим подспорьем для следователей и криминалистов.

В качестве дополняющей основные лабораторные исследования, методика может быть внедрена в практику, считает доктор медицинских наук, завкафедрой судебной медицины РУДН Дмитрий Сундуков.

— Отличительная черта, значительно повышающая вероятность внедрения описанного метода в практику, — использование микрофлюидных сенсоров, которые дают возможность моментально определить время смерти, а также использование приложения для смартфона для оценки изменения цвета тестовых полосок, что позволяет исключить ошибки, связанные с субъективным восприятием цвета, — сообщил эксперт.

Предложенная методика в перспективе может быть включена в стандартный криминалистический чемодан следователя, уверен доцент кафедры уголовного права и процесса ТюмГУ (вуз-участник проекта «5-100») Виктор Каземов.

— Применение мобильных компьютерных технологий представляется перспективным, но нужно понимать, что сам снимок сильно зависит от технических характеристик камеры, программного обеспечения и условий съёмки, что может увеличить количество ошибок при исследовании, — отметил эксперт.

Эффективность разработанной методики была протестирована на 25 реальных случаях, для которых было известно точное время смерти. В результате апробации метода была получена хорошая корреляция между уровнем ионов аммония и временем гибели.