Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель
Мир
Глава минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране
Мир
В Австралии лесной пожар уничтожил десятки жилых домов
Общество
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение
Мир
В штате Орегон вступил в силу закон о декриминализации тяжелых наркотиков
Армия
Пилоты Су-34 показали боевые маневры с «бочками» и «кубышками»
Мир
Лидер республиканцев в сенате США рассказал о «раковой опухоли» партии
Общество
Умер экс-глава Минсельхоза России Александр Назарчук
Общество
Пользователи в масках смогут разблокировать iPhone через Face ID

Эксперт оценил сроки введения четырехдневной рабочей недели в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие десять лет точно не будет. На эту тему он высказался во вторник, 2 февраля, в беседе с «РИА Новости».

Дома работники: число россиян на удаленке выросло за год в 110 раз
Такой формат труда будет развиваться и после пандемии, считают специалисты

По словам эксперта, переход на четырехдневку является задачей будущего, которая связана с созданием искусственного интеллекта.

Он пояснил, что в странах, где основная нагрузка на производстве ложится на искусственный интеллект, большое число людей теряют работу. Избежать роста безработицы можно за счет уменьшения количества отработанных часов.

«Я очень аккуратно отнесусь к понятию «ближайших десятилетий». Не ближайших десяти лет точно. Может быть сокращение на час, на два, то есть мы приблизимся к тем параметрам [продолжительности рабочего времени], которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя», — сказал Сафонов.

Он добавил, что итоги дальнейших десятилетий зависят от развития технологий, так как сейчас невозможно предсказать, что произойдет с рынком труда с точки зрения обслуживания систем, которые будут создаваться. Как отметил Сафонов, чем они сложнее, тем больше специалистов нужно для их обслуживания.

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели. По его мнению, «эта идея ценна сама по себе», так как человеку необходимо «больше пространства для того, чтобы жить и отдыхать». При этом, как отмечал Медведев, переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели он заявил в начале июня 2019 года, когда занимал должность премьер-министра РФ. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021