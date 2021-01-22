V-образы: западные банкиры резко улучшили прогноз ВВП РФ

Вашингтонский Институт международных финансов (IIF) резко улучшил прогноз по экономике России. Его эксперты пересмотрели оценки падения ВВП в 2020 году с минус 4,8% до 3,6% , следует из доклада организации («Известия» его изучили). В 2021 году IIF ожидает более энергичный рост, чем все остальные ведущие финансово-экономические организации: прогнозируется ускорение экономики до 3,9% . Фактически это означает так называемое V-образное восстановление. Эксперты с оценками в целом согласились, отметив, что многое будет зависеть от восстановления доходов населения.

Упала, не больно

Сокращение российского ВВП в 2020 году будет более мягким, чем ожидалось, и гораздо менее драматическим, чем в других государствах, сообщили специалисты IIF в докладе, посвященном российской макроэкономике. Объем валового продукта в развивающихся странах (за исключением Китая) в среднем по итогам прошлого года упадет на 5,5%, в развитых — более чем на 6%.

Падение ВВП РФ замедлили устойчивая финансовая система страны и преобладание госпредприятий в экономике, менее подверженных влиянию кризиса. IIF прогнозирует сокращение основного показателя на 3,6% по итогам 2020 года. В октябре институт ожидал падения на 4,8%.

Пока оценки экономики России от IIF на 2021-й тоже весьма оптимистичны. Институт прогнозирует «сравнительно сильный» отскок ВВП в 3,9% по итогам этого года.

Улучшение оценок связано прежде всего с исключительно лояльными противопандемическими ограничениями, которые позволили сохранить деловую активность во время осенней вспышки коронавируса, несмотря на рост числа заболевших .

Справка «Известий» Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) — это ассоциация, объединяющая около 450 финансовых организаций из 70 стран. Ее члены — банки, платежные и расчетные системы, аудиторы и т.д. Например, такие как Raiffeisen Bank International, Barclays plc, Morgan Stanley, Goldman Sachs, SWIFT и т.д. Российских организаций среди членов IIF нет.

Верх оптимизма

Пока оценки экономики России от IIF — наиболее оптимистичные из всех, сделанных ведущими международными финансово-экономическими организациями .

Всемирный банк (ВБ) ожидал, что по итогам прошлого года ВВП РФ упадет на 4%. Это декабрьский прогноз, в сентябре ВБ прогнозировал снижение на 5%. Улучшение в организации объяснили более высоким, чем ожидалось, уровнем экономической активности в III квартале из-за смягчения ограничений и запуском экономических стимулов. В 2021 году Всемирный банк ожидает увеличения российского ВВП на 2,6%.

Международный валютный фонд (МВФ), согласно последнему прогнозу, сделанному в октябре, оценивает падение экономики РФ на 4,1% в 2020 году. В 2021 году фонд ожидает роста на 2,5%.

Рейтинговые агентства Fitch, S&P и Moody's оценивают снижение ВВП в 2020 году на 3,7%, 3,5% и 5,5% соответственно. Гораздо более негативная оценка последнего объяснима тем, что прогноз был сделан в августе, тогда как первые два обновляли показатели в последние месяцы.

Прогнозы агентств на 2021 год: 3%, 2,9% и 2,3%.

Оценки IIF даже более оптимистичны, чем ожидания российских ведомств. Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП на 3,9% в 2020 году. В 2021-м ожидается рост на 3,3%. Аналогичные оценки от ЦБ — минус 4% и плюс 3–4%.

V-образы1 Фото: Global Look Press/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Вне геополитики

В IIF отмечают, что, хотя геополитические риски для РФ остаются высокими, ее уязвимость к внешним факторам достаточно низка . В частности, расширение санкций против «Северного потока – 2», одобренное в оборонном бюджете США, ударит скорее по устойчивости корпорации «Газпром», чем по российской экономике. Провал проекта чреват для госкомпании убытками в $11 млрд, однако это не создает существенной угрозы поставкам газа в Европу.

К другим видам санкций РФ также малочувствительна благодаря низкому госдолгу и накопленным резервам .

Гораздо более значимый эффект на российскую экономику может оказать соглашение по климату . В частности, его основное положение об углеродном налоге негативно скажется на экспорте из РФ в ЕС газа, нефти и металлов.

На данный момент оценка ВВП 2020 года, по сути, не является предметом дискуссии — спад за последние 11 месяцев составил 3,5% год к году, по оценками Минэка, уточняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Более мягкие по сравнению с Европой антикоронавирусные ограничения — действительно повод для оптимизма относительно экономики, согласилась она. В России, к тому же, гораздо меньше малого и среднего бизнеса — наиболее уязвимого к спаду сектора, добавила эксперт. Кроме этого, если раньше в РФ выездной туризм превалировал над внутренним, то в прошлом году потоки отдыхающих, традиционно отправляющихся за рубеж, перераспределились по стране и сгенерировали дополнительный спрос, отметила Наталия Орлова.

Пошлины на импорт российских нефти, газа и металлов, связанные с соглашением по климату, увеличат их стоимость примерно на $5–6 млрд. Но так как на сегодня экспорт составляет примерно 400 млрд, то конкурентоспособности российского сырья на зарубежных рынках мало что угрожает, резюмировала эксперт.

Заявления о том, что экономика России более здорова, сложно назвать научно обоснованными — она совершенно по-другому устроена, полагает заместитель директора ИНП РАН Александр Широв. Если в Европе начнется резкий спад, то это повлечет за собой и нашу страну, например, в сегменте машиностроения.