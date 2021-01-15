Доллар по 70: эксперты измерили выход России из кризиса

Курс доллара упадет ниже 70 рублей, ВВП России увеличится на 3,5%, но бюджетный баланс не восстановится как минимум до следующего года. Таковы прогнозы макроэкономической ситуации в стране на 2021 год, сделанные аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА». Инфляция должна несколько замедлиться, но Банк России не будет спешить с новым понижением ключевой ставки, даже несмотря на продолжение на данный момент экономической рецессии. Экономика из обвального состояния первой половины 2020 года перешла в ситуацию «неглубокой заморозки» — вялого восстановления после кризиса. Подробности — в материале «Известий» .

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», постепенная отмена карантинных мер для предприятий и населения способствовала восстановлению экономической активности в июне–сентябре, однако после этого восстановление прекратилось. В IV квартале 2020 года ВВП, по оценке Минэкономразвития, остался в отрицательной зоне, хотя и близко к нулю (–0,03%). Теперь динамика восстановления рынка будет зависеть прежде всего от эпидемиологической обстановки и строгости ограничений. Впрочем, в этом направлении особых изменений ждать не стоит: границы большинства стран будут по-прежнему закрыты еще несколько месяцев.

Доллар по 70 Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Курс рубля в III–IV кварталах прошлого года был крайне волатильным. К концу сентября он достиг почти 80 рублей за доллар, а спустя два месяца вернулся к отметке 72–73, чтобы вновь ослабнуть на усилении второй волны эпидемии и санкционных страхах. Помимо них, на рубль негативно повлияла и мягкая денежно-кредитная политика. В «Эксперт РА» считают, что резкость колебаний сохранится и в ближайшие полгода, однако общее направление будет скорее вверх. К середине 2021-го рубль выйдет на отметку в 70 рублей за доллар, чего не было с прошлого лета.

Инфляция несколько разогналась в минувшем году, во многом из-за ослабления рубля. В III квартале она замедлилась из-за падения деловой активности, но с октября вновь «выстрелила» — опять из-за падения курса российской валюты, а также благодаря росту продовольственных цен (которые, в свою очередь, завязаны на курсовые выгоды — производителям при низком рубле прибыльнее продавать продукцию за рубеж, нежели внутри страны). После чего ЦБ на последнем заседании жестко предупредил о том, что в ближайшее время серьезного понижения ставки не будет. Аналитики считают, что ставка будет снижаться только в случае замедления инфляции, которая по итогам года вплотную приблизилась к 5% (после 3% в 2019 году).

«Данный сценарий может воплотиться в жизнь, если экономическая активность резко упадет из-за второй волны пандемии, а эффект базы усилит результат смягчения. В этом случае снижение ставки на 25 базовых пунктов может быть не последним, однако ключевая ставка в 3,5% и ниже вероятна только при негативном, но неинфляционном сценарии развития экономической ситуации», — говорится в прогнозе «Эксперт РА».

Доллар по 70 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В то же время и резкого ужесточения монетарной политики специалисты агентства не ожидают: противодействие «пузырям» на сырьевых и финансовых рынках будет осуществляться через тонкую настройку регулирования.

Рост безработицы, скорее всего, замедлится или остановится. В III квартале ее уровень достиг 6,2%, но благодаря мерам господдержки и принятым в отечественном бизнесе практикам снижения зарплат вместо увольнений показатель оказался не слишком великим в сравнении со многими зарубежными странами. В обзоре отмечается, что рост зарегистрированной безработицы в этом году — очевидный результат административных решений по упрощению получения пособий по безработице. «Эксперт РА» ожидает, что пик безработицы уже пройден, а сохранение ограничений миграции в первом полугодии 2021 года будет способствовать росту заработных плат и занятости.

Бюджет по итогам прошлого года оказался в глубоком дефиците: за 11 месяцев дополнительные бюджетные расходы увеличились на 7,5% ВВП, а поступления в бюджет сократились почти на 5% из-за негативного влияния карантинных мер и локдаунов. Налоговые доходы от нефти и газа сократились на 59%. В новом году вернуться к сбалансированному бюджету не получится, считают в агентстве. Согласно прогнозу, бюджетная политика в ближайшее время останется мягкой, умеренная консолидация бюджета произойдет во втором полугодии 2021-го и будет ограничена сентябрьскими выборами в Думу, а более радикальные шаги предпримут в 2022–2023 годах.

Доллар по 70 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Что касается влияния макроэкономики на бизнес в стране, то положительный эффект от беспрецедентно мягкой денежно-кредитной политики, снижающей стоимость обслуживания заемных средств, купируется рыночной неопределенностью и сокращением доходов из-за карантинных ограничений. Бизнес не может восстановиться за счет инвестиционной деятельности и привлечения кредитов. Ввиду снижения реальных располагаемых доходов населения личное потребление вряд ли станет драйвером рыночного роста. Экспортные возможности могут пострадать как от регулирования цен через квоты (сельское хозяйство), так и от внешнеторговых конфликтов (металлы и химия).