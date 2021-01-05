Малыми силами: Россия выйдет из кризиса с низким дефицитом бюджета

Российский бюджет не будет корректироваться даже в условиях «второй волны» пандемии. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Таким образом, решение сократить дефицит бюджета в 2021 году до «рядового» уровня останется в силе. Антикризисные расходы бюджета опустятся до 1% ВВП по сравнению с 4,5% в завершившемся году. Такое «затягивание поясов» поможет избежать роста долговой нагрузки и сгладит возможный шок от отмены программ стимулирования в 2022 году, но может замедлить экономический рост.

Скромный дефицит

По итогам 2020 года ВВП России сократится на 3,8%, если исходить из последнего прогноза Минэкономразвития. В свою очередь, Всемирный банк предполагает спад на 4%. Все эти прогнозы постепенно улучшались в течение года, когда становилось ясно, что эпидемия нанесет по экономике страны менее тяжелый удар, чем ожидалось ранее. По сравнению с другими странами, Россия выступила сносно, несмотря на то, что пандемия проходит у нас довольно тяжело. Из крупнейших экономик мира лучшие показатели ожидаются только в США, Китае и Индии. В Германии же ВВП сократится на 5,4%, во Франции — на 9%, в Великобритании — на 10–13%, в Бразилии — на 4,7%. Отметим, что все эти страны или меньше пострадали, или напрямую выиграли от падения цен на нефть, которое ударило по российской экономике непосредственным образом.

Умеренные показатели спада в России во многом были достигнуты благодаря вовремя принятой программе поддержки экономики, для чего пришлось раскошелиться. В 2019 году профицит бюджета составил 1,8% ВВП, в этом году — впервые с 2017-го — бюджет оказался дефицитным, расходы превысили доходы на 4,4% ВВП. Правда, около триллиона рублей государству потратить так и не удалось.

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В следующем году дефицит заметно снизится, и здесь проявляются отличия с большинством зарубежных стран, которые собираются держать расходы на высоком уровне, чтобы ускорить восстановление экономики. По подсчетам Бюджетного управления конгресса, в США в 2021 году дефицит составит 8,6% — и это без учета только что принятого дополнительного экономического стимула. В Германии дефицит составит 4% ВВП, хотя эта страна до кризиса также как и Россия отличалась сбалансированным или даже профицитным бюджетом. Во Франции — 6,7% ВВП, по-прежнему значительно выше, чем нормальные для этой страны 2–3%. В России решили ограничиться 2,4% ВВП, или около 2,75 трлн рублей.

Противоречия с МВФ

В декабре с легкой критикой слишком значительного сокращения бюджетного дефицита выступил Всемирный банк в своем докладе. По мнению экономистов международной финансовой организации, бюджетную консолидацию нужно проводить более гладко и постепенно. Более активное стимулирование экономики проповедовал и Международный валютный фонд. Стоит отметить, что обе эти организации, особенно вторая, в прошлом обычно призывали к консервативной фискальной политике: чем меньше тратит государство, тем лучше. Сейчас же они стоят на более дирижистских позициях по сравнению с правительством России.

Министерство финансов парирует эти претензии несколькими тезисами. Во-первых, российский госдолг приближается к показателю 20% ВВП. В традиции последнего десятилетия эта цифра часто демонстрирует разницу между комфортным и некомфортным долговым бременем, хотя по международным меркам это сверхнизкий показатель. Во-вторых, спрос на ОФЗ есть, и существенный, но именно поэтому нужно проявлять осторожность — ведь тогда большая часть имеющихся в стране денег просто уйдет на покупку облигаций. По словам Антона Силуанова, государство в этом году 5 трлн рублей забрало в бюджет. «Мы не можем всю ликвидность с рынка снимать и финансировать расходы. Тогда у нас экономика будет государственная, это неправильно», — пояснил министр.

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Наконец, последний аргумент заключается в том, что в 2021 году кризис должен закончиться, и затем правительство вернется к бюджетному правилу. В таком случае множеству программ придется обрубать финансирование. Государство намерено действовать более плавно и осторожно.

Ресурсы для помощи есть

По словам управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антона Табаха, правительство в следующем году нацелилось на повышение собираемости налогов, которые в этом году просели.

— Это в целом не очень способствует экономическому росту, но Минфин и правительство надеются, что рост произойдет за счет других источников. Очень сложно прогнозировать, что произойдет, если высокие расходы бюджета сохранятся на прежнем уровне. Дело в том, что они могут пойти как в развитие экономики, так и в инфляцию.

Часть дополнительных доходов (в 2021 году 590 млрд рублей) планируется получить за счет изменений в налоговом законодательстве, отметила в интервью «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

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— Таким образом, в период, когда экономика еще не восстановилась к докризисному уровню (по прогнозу ЦБ РФ, это произойдет не ранее 2022 года), налоговая нагрузка, хоть и несильно, но повышается, что также можно считать сокращением фискальной поддержки.

По словам Беленькой, предусмотренные бюджетом меры, как считает Минфин, дают достаточный уровень поддержки экономике, а более быстрое наращивание госдолга может привести к нежелательному росту стоимости его обслуживания и к увеличению доли процентных расходов в доле общих расходов бюджета и в отношении к ВВП.

— При этом правительство по-прежнему не намерено серьезно расходовать Фонд национального благосостояния на покрытие бюджетного дефицита — в этом году расходы из него составят около 300 млрд рублей, а в будущем — всего 95 млрд рублей. В то же время, как показывает опыт 2020 года, при серьезном ухудшении экономической ситуации правительство, скорее всего, будет точечно увеличивать поддержку.

Аналитик считает, что ресурсы для более активной поддержки у государства есть. Помимо низкого госдолга, в пользу мягкой фискальной политики также говорят и накопленные резервы. На 1 декабря ФНБ составил 13,457 трлн рублей, из которых ликвидная часть достигла 8,79 трлн рублей, или около 7,7% ВВП.

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