С падения на взлет: аналитики прогнозируют увеличение ВВП в 2021-м на 2,7%

Рост ВВП в 2021 году составит 2,7%, судя по данным консенсус-прогноза, составленного «Известиями» на базе опроса аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов. Такой сценарий основан на быстром выходе глобальной экономики из кризиса на фоне победы над COVID-19 к весне и высоких ценах на нефть. Менее оптимистичный сценарий возможен при условии лишь частичных успехов в борьбе с пандемией, сохранения карантинных ограничений на протяжении большей части года и спада цен на сырье. Впрочем, риски кроются и за эскалацией геополитической напряженности.

Время роста

«Известия» обратились в крупнейшие финансовые институты и аналитические агентства с просьбой предоставить прогноз по ВВП на 2021 год. Оценками поделились аналитики кредитных организаций — ВТБ, Сбера, Евразийского банка развития (ЕАБР), «Зенита», «Юникредитбанка», «Хоум Кредита», Совкомбанка и Россельхозбанка, рейтинговых агентств — АКРА, НКР и «Эксперт РА», а также аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В 2021 году рост ВВП, согласно полученным ответам, в среднем составит 2,7%.

Наиболее оптимистичный прогноз — увеличение валового продукта на 3,5–3,7% — представили в госбанках ВТБ, «Сбере», Россельхозе и АКРА. Точками роста станут восстановление в сфере платных услуг и транспорта, оживление в строительстве, розничной торговле и ориентированных на экспорт секторах, считает главный экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков. В Россельхозбанке к положительным факторам также отнесли реализацию нацпроектов и структурные преобразования, включая реформу институтов развития.

С падения на взлет1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Экономическое восстановление в 2021 году в значительной степени будет зависеть от успехов борьбы с COVID-19, но даже при полной победе вряд ли можно рассчитывать на полный и быстрый возврат к докризисным реалиям, отметил главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Если жесткие ограничительные меры в мире и России продлятся максимум два месяца, рост более чем на 3,5% реален, добавил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

На показателе в 3–3,2% сошлись аналитики «Эксперт РА», FinExpertiza, ЕАБР и «Хоум Кредита». Надежду на рост вселяет то, что массовая вакцинация поспособствует перезапуску мировых экономик и притоку инвестиций, увеличив глобальное потребление углеводородов, по поставкам которого Россия — один из лидеров, пояснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Ставку на восстановление потребительских расходов на фоне роста реальных доходов населения сделал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. А в «Эксперт РА» уверены: «чудовищность» уходящего года гарантирует хороший рост в 2021-м — просто в силу отскока.

Помимо установки контроля над коронавирусом и смягчения запретов, восстановление сфер потребления и инвестиций дополнительно поддержит сохранение стимулирующей денежно-кредитной политики в стране, отметил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Соколов. Он прогнозирует экономический рост в пределах 2,8%. По словам старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, сравнительно энергичный выход глобальной экономики из кризиса на фоне спада, открытие границ уже к середине года и возобновление туристических и торговых потоков ускорит ВВП на 2,5–2,7%. При этом спрос на нефть и газ в значительной степени вырастет, но не до предкризисных уровней, добавил он.

С падения на взлет2 Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В банке «Зенит» оценивают увеличение валового продукта в 2,1% по итогам 2021-го. Он пройдет под знаком возврата к «норме» после аномалий 2020-го, а рост экономики составит 2–2,5%, оценил аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный. Если удастся добиться прорыва в борьбе с пандемией уже в первом квартале, показатель перешагнет за пределы прогнозируемого. Впрочем, полного восстановления стоит ждать в лучшем случае в 2022-м, резюмировал он.

Что помешает

Основным фактором неопределенности остается дальнейший ход пандемии, подчеркнул главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. Если ограничительные меры затянутся до конца 2021 года, то темпы восстановления экономического роста окажутся сдержанными и составят около 2%, считает он. При аналогичном развитии событий ВВП увеличится не более чем на 1%, оценивает Дмитрий Куликов из АКРА. По сравнению с перспективами пандемии все прочие факторы экономической активности вторичны, добавил он.

Причиной повышенной неопределенности также станет политика новой администрации США и усиление санкционной активности, уверен Кирилл Соколов из Совкомбанка. Еще один фактор риска для экономики и рынков кроется в высоком уровне долговой нагрузки в мире и преждевременном сворачивании стимулирующих мер ведущими центробанками.

— В 2021-м тормозящими факторами будут сокращение госрасходов и относительно небольшие цены на нефть. Сейчас стоимость сырья укладывается в бюджетные показатели, однако снижение объема экспорта черного золота по соглашению ОПЕК+ и спроса со стороны основных потребителей будут давить на рост экономики, — отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

С падения на взлет3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В пессимистичном сценарии, где заложен рост в пределах 1-2%, нефть в среднем может подешеветь $30 за баррель, добавляет Александр Исаков из ВТБ. Триггерами послужат усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, указывает он. Тогда как доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Скрыль допускает нулевую или же отрицательную динамику валового продукта из-за накопления убытков частного сектора, снижения торговых оборотов и закрытия границ.

За счёт эффекта низкой базы вероятность спада в экономике второй год подряд довольно низка: для этого понадобится возврат к ситуации второго квартала 2020 года, что сейчас мало возможно, подчеркивает Ариэл Черный. А вот околонулевой рост ВВП, как он считает, вполне вероятен при реализации пессимистичного прогноза.