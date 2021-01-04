Дать подороже: аналитики спрогнозировали инфляцию на 2021 год

Инфляция по итогам 2021 года составит 3,6%, а максимальные ее значения будут зафиксированы в I квартале. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств . Их оценки укладываются в диапазон, который ожидает ЦБ — по мнению регулятора, темпы роста цен в 2021-ом будут зафиксированы в промежутке от 3,5 до 4%. Однако эксперты предупредили: инфляция, которую фактически ощутят россияне, окажется значительно выше.

Точка подорожания

Наибольший рост цен по итогам этого года спрогнозировали в банке «Санкт-Петербург». По мнению директора казначейства организации Рината Кутуева, на конец 2021-го инфляция составит около 4,5% . В то же время пиковых значений она достигнет в середине I квартала, взметнувшись до 5,25– 5,5% в годовом выражении. Такой прогноз экономист объяснил тем, что действие дезинфляционных факторов ослабло в последние месяцы 2020-го, а ЦБ планирует и дальше проводить мягкую денежно-кредитную политику.

В 2021 году сдерживать динамику цен будут карантинные ограничения, из-за которых экономическая активность и потребительский спрос окажутся ниже привычных значений, возразил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Поэтому дезинфляционные факторы всё же будут преобладать в течение этого года и темп роста стоимости потребкорзины по его итогам составит 3,7%, уверен эксперт . Своего максимума инфляция достигнет в январе-феврале, увеличившись до 5%, а потом начнет резко замедляться, спрогнозировал Михаил Васильев.

Дать подороже3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В конце 2020 года темп резко ускорился на фоне повышенной волатильности рубля и быстрого роста цен на ряд продовольственных товаров на мировом рынке, напомнил аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный. Однако это временное явление: в 2021-м по мере преодоления последствий пандемии давление на инфляцию со стороны ослабления рубля будет сокращаться. По итогам года темп роста цен составит 3,5%, полагает эксперт.

При этом он особо отметил роль новых мер правительства, направленных на подавление роста цен на важнейшие товары. Напомним, 16 декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подсолнечного масла и сахара подписали соглашение о снижении цен на эту продукцию до конца марта 2021 года. Такие нововведения должны значительно уменьшить влияние мировых цен на стратегически важные российские товары, уверен Ариэл Черный.

Самый умеренный прогноз дали в ВТБ. Уменьшение бюджетной поддержки потребительского спроса, ограничение цен на ряд товаров, а также стабилизация курса доллара на среднегодовом уровне в 73 рубля приведут к инфляции в размере 3% по итогам 2021-го , заявил главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков.

Динамика для рывка

Согласно ожиданиям Минэкономразвития, ВВП России должен вырасти в 2021 году на 2,7% по консервативному прогнозу и на 3,3% по базовому. По мнению аналитиков, оптимальный уровень инфляции для такого результата не должен превышать таргет ЦБ.

Темп роста цен в 4% кажется вполне разумным: при более высоком уровне в России наблюдался бы перегрев экономики, а при более низкой возникают дефляционные риски, отметил главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. При этом снижение цен представляет собой более серьезную опасность, чем их увеличение, так как с этим сложнее бороться, заявил он.

Дать подороже2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В экономической теории, да и на практике, оптимальным для долгосрочного устойчивого развития считается невысокий темп инфляции, отметил Ариэл Черный. Какой именно — вопрос сложный и в общем виде ответа на него нет . В развитых странах наиболее «популярный» уровень — 2%, но для России цель в 4% уже показала хороший результат, полагает эксперт.

Не так важно значение инфляции, как ее прогнозируемость , отметил Александр Исаков. Если она окажется существенно ниже или выше прогноза Банка России, то «в моменте» монетарная политика может оказаться слишком мягкой или, наоборот, слишком жесткой. В первом случае это может привести к перегреву экономики и неконтролируемому росту цен, а во втором — реальная процентная ставка может стать высокой, что будет сдерживать рост ВВП, отметил он.

Статистика и жизнь

Несмотря на то что в 2020 году официальная инфляция демонстрировала умеренный рост, не превышая 4,5%, реальное увеличение цен (которое замечали граждане, основываясь на покупаемых ими товарах), достигало 14% . Об этом россияне сообщили в ходе нескольких масштабных опросов.

Дать подороже1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Потребительская корзина Росстата усредненная, но от домохозяйства к домохозяйству она отличается, пояснил Александр Исаков. Поэтому, действительно, для одного россиянина персональная инфляция может быть выше средней, а для другого — ниже . Впрочем, используемую в официальной статистике корзину можно было бы приблизить к реальности, дополнив ее такой важной частью потребления, как траты на жилье . Это важнейший компонент, который оказывает влияние как на ощущение персональной инфляции, так и на поведение потребителей, заявил эксперт.