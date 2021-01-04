Дать подороже: аналитики спрогнозировали инфляцию на 2021 год
Инфляция по итогам 2021 года составит 3,6%, а максимальные ее значения будут зафиксированы в I квартале. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств. Их оценки укладываются в диапазон, который ожидает ЦБ — по мнению регулятора, темпы роста цен в 2021-ом будут зафиксированы в промежутке от 3,5 до 4%. Однако эксперты предупредили: инфляция, которую фактически ощутят россияне, окажется значительно выше.
Точка подорожания
Наибольший рост цен по итогам этого года спрогнозировали в банке «Санкт-Петербург». По мнению директора казначейства организации Рината Кутуева, на конец 2021-го инфляция составит около 4,5%. В то же время пиковых значений она достигнет в середине I квартала, взметнувшись до 5,25– 5,5% в годовом выражении. Такой прогноз экономист объяснил тем, что действие дезинфляционных факторов ослабло в последние месяцы 2020-го, а ЦБ планирует и дальше проводить мягкую денежно-кредитную политику.
В 2021 году сдерживать динамику цен будут карантинные ограничения, из-за которых экономическая активность и потребительский спрос окажутся ниже привычных значений, возразил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Поэтому дезинфляционные факторы всё же будут преобладать в течение этого года и темп роста стоимости потребкорзины по его итогам составит 3,7%, уверен эксперт. Своего максимума инфляция достигнет в январе-феврале, увеличившись до 5%, а потом начнет резко замедляться, спрогнозировал Михаил Васильев.
В конце 2020 года темп резко ускорился на фоне повышенной волатильности рубля и быстрого роста цен на ряд продовольственных товаров на мировом рынке, напомнил аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный. Однако это временное явление: в 2021-м по мере преодоления последствий пандемии давление на инфляцию со стороны ослабления рубля будет сокращаться. По итогам года темп роста цен составит 3,5%, полагает эксперт.
При этом он особо отметил роль новых мер правительства, направленных на подавление роста цен на важнейшие товары. Напомним, 16 декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подсолнечного масла и сахара подписали соглашение о снижении цен на эту продукцию до конца марта 2021 года. Такие нововведения должны значительно уменьшить влияние мировых цен на стратегически важные российские товары, уверен Ариэл Черный.
Самый умеренный прогноз дали в ВТБ. Уменьшение бюджетной поддержки потребительского спроса, ограничение цен на ряд товаров, а также стабилизация курса доллара на среднегодовом уровне в 73 рубля приведут к инфляции в размере 3% по итогам 2021-го, заявил главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков.
Динамика для рывка
Согласно ожиданиям Минэкономразвития, ВВП России должен вырасти в 2021 году на 2,7% по консервативному прогнозу и на 3,3% по базовому. По мнению аналитиков, оптимальный уровень инфляции для такого результата не должен превышать таргет ЦБ.
Темп роста цен в 4% кажется вполне разумным: при более высоком уровне в России наблюдался бы перегрев экономики, а при более низкой возникают дефляционные риски, отметил главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. При этом снижение цен представляет собой более серьезную опасность, чем их увеличение, так как с этим сложнее бороться, заявил он.
В экономической теории, да и на практике, оптимальным для долгосрочного устойчивого развития считается невысокий темп инфляции, отметил Ариэл Черный. Какой именно — вопрос сложный и в общем виде ответа на него нет. В развитых странах наиболее «популярный» уровень — 2%, но для России цель в 4% уже показала хороший результат, полагает эксперт.
Не так важно значение инфляции, как ее прогнозируемость, отметил Александр Исаков. Если она окажется существенно ниже или выше прогноза Банка России, то «в моменте» монетарная политика может оказаться слишком мягкой или, наоборот, слишком жесткой. В первом случае это может привести к перегреву экономики и неконтролируемому росту цен, а во втором — реальная процентная ставка может стать высокой, что будет сдерживать рост ВВП, отметил он.
Статистика и жизнь
Несмотря на то что в 2020 году официальная инфляция демонстрировала умеренный рост, не превышая 4,5%, реальное увеличение цен (которое замечали граждане, основываясь на покупаемых ими товарах), достигало 14%. Об этом россияне сообщили в ходе нескольких масштабных опросов.
Потребительская корзина Росстата усредненная, но от домохозяйства к домохозяйству она отличается, пояснил Александр Исаков. Поэтому, действительно, для одного россиянина персональная инфляция может быть выше средней, а для другого — ниже. Впрочем, используемую в официальной статистике корзину можно было бы приблизить к реальности, дополнив ее такой важной частью потребления, как траты на жилье. Это важнейший компонент, который оказывает влияние как на ощущение персональной инфляции, так и на поведение потребителей, заявил эксперт.
Ощущаемый рост цен по прямым опросам потребителей в 2021 году, как и всегда, будет выше темпа, фиксируемого статистическим ведомством, уверен заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Впрочем, воспринимаемая инфляция выше официальной не только в России, но и, например, в Еврозоне. Там этот зазор в последние годы составляет порядка 4–5 п.п. Во многом это эффект психологического свойства: неприятные события (быстрый рост цен на конкретные товары) лучше запоминаются, чем нейтральные.