Безработница: в 2020 году женщин увольняли чаще, чем мужчин

В пандемическом 2020 году женщины увольнялись — как принудительно, так и по собственному желанию — активнее мужчин : число работниц, лишившихся места, почти на четверть превысило количество таких работников и составило 1,2 млн . Об этом говорится в исследовании HeadHunter специально для «Известий». Чаще всего женщины увольнялись в сферах продаж, административной работы и бухгалтерии , причем большинство из них молодые — в возрасте от 18 до 30 лет. Такая динамика объясняется гендерной структурой занятости: девушки чаще работают в пострадавших от пандемии отраслях, поэтому волна сокращений по ним ударила сильнее , объясняют эксперты.

Гендерный вопрос

В 2020 году больше всего женщин закончили работу и пока не нашли новую в сфере продаж — по данным HeadHunter, таких резюме оказалось как минимум 300 тыс. На втором месте по количеству увольнений — женский административный персонал (187 тыс.), а на третьем — бухгалтеры , специалисты управленческого учета и финансисты (121 тыс.) В сфере маркетинга, рекламы и PR через это прошло 70 тыс. специалистов-женщин. С трудностями столкнулись и девушки, начинающие свою карьеру — уйти с работы в 2020 году пришлось 119 тыс. из них.

Больше всего лишившихся мест мужчин тоже в сфере продаж, однако общее количество уволенных здесь почти в два раза меньше, чем у женщин — 166 тыс. Чуть менее активно работники сильного пола уходили из транспортной отрасли (129 тыс.), а на третьем месте по количеству забравших трудовую книжку оказалась сфера информационных технологий и телекома (98 тыс.) При этом административный персонал терял сотрудников в три раза реже, чем сотрудниц — по данным HeadHunter, таких резюме было только 62 тыс., а бухгалтеры и финансисты-мужчины и вовсе увольнялись в восемь раз реже (их было только 14 тыс.)

Безработница2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В целом количество женщин — уволенных и уволившихся самостоятельно в 2020 году и до сих пор ищущих работу — составило 1,28 млн, что на почти на четверть превышает число мужчин, столкнувшихся с этим (1,03 млн) . Как показало исследование, большинство потерявших свои места находятся в возрасте от 18 до 30 лет (670 тыс. женщин и 484 тыс. мужчин). Чуть меньше от этого пострадали россияне в возрасте от 31 до 40 лет (370 тыс. против 321 тыс. соответственно), а более взрослых сотрудников (от 41 до 50) увольняли еще реже (177 тыс. женщин и 157 тыс. мужчин).

По итогам 2020 года уровень безработицы в России составил 5,9%, увеличившись на 1,2 п.п. с его начала. Пиковое значение показателя было отмечено в августе, когда число потерявших место россиян достигло восьмилетнего максимума в 6,4% трудоспособного населения. Как ранее пояснял глава Минтруда Антон Котяков, снижению численности безработных по итогам года способствовали ослабление ограничительных мер и адаптация организаций к изменившейся ситуации, а также инструменты финансовой поддержки, введенные правительством в период распространения коронавируса.

В Минтруде «Известиям» заявили, что только каждый второй оставшийся без работы гражданин обращается к интернет-платформам для поиска новой . Там также отметили, что статистически безработных мужчин больше (51,8% от общей численности таковых граждан), чем женщин, но за помощью в трудоустройстве последние обращаются чаще. Так, в декабре прошлого года около 38% женщин искали работу через службы занятости и около 59% обращались к специализированным сайтам . Мужчины чаще задействуют знакомых или обращаются напрямую к работодателю.

Причины увольнения

Во время пандемии наибольшее снижение активности наблюдалось в индустрии красоты, в сфере развлечений, в розничной торговле непродовольственными товарами, бэк-офисах (кадровых службах, бухгалтерии, юридических департаментах) и в маркетинге, отметил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Именно в этих отраслях традиционно работает в два-три раза больше женщин, чем мужчин, поэтому и число высвободившихся сотрудниц выше . В производственных компаниях, транспорте, логистике и ЖКХ всё наоборот, пояснил эксперт.

Безработница3 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

С ним согласился проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов: по мнению эксперта, тот факт, что уволенных женщин в 2020 году было больше, обусловлен гендерной структурой занятости.

— В период пандемии компании оптимизировали численность сотрудников в первую очередь за счет обслуживающего персонала — оргработников, бухгалтеров, пиар-служб, call-центров, а здесь в большей степени заняты женщины , — заявил он.

При этом Александр Сафонов подчеркнул, что большинство сотрудниц, скорее всего, были именно уволены , а не ушли по своему желанию: это подтверждает рост официально зарегистрированных безработных.

Доля женщин в структуре трудоспособного населения в возрасте от 38 лет и старше превышает 50%, поэтому ситуация, что они теряют работу чаще, в целом стандартная для России, отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. При этом эксперт заявила, что первая волна пандемии увеличила средний срок поиска новой работы: со стандартных полутора-двух месяцев он вырос до трех и более .

Безработница1 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин