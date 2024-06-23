Путин выразил соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь

Президент России Владимир Путин практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь выразил соболезнования семьям погибших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что глава государства находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения.

«Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными», — сказал он «РИА Новости».

ВСУ днем в воскресенье, 23 июня, нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке. По последним данным, погибли пять человек — двое взрослых и трое детей. Еще 124 человека пострадали. 24 июня объявлено днем траура в Севастополе и Крыму, СК возбудил уголовное дело о теракте.

В Минобороны подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся там возложили на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва сделает всё, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима. Между тем в ООН, комментируя «Известиям» трагедию в Севастополе, заявили о желании, чтобы «стороны предприняли шаги, чтобы избежать жертв среди гражданского населения».