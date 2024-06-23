В ООН отреагировали на атаку ВСУ на мирных жителей в Севастополе
В ООН прокомментировали «Известиям» атаку ВСУ на Севастополь, в результате которой, по последним данным, пострадали 124 мирных жителя, трое погибли.
«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Как всегда, мы стремимся положить конец конфликту в соответствии с Уставом ООН и резолюциями ГА», — заявили там.
ВСУ днем в воскресенье, 23 июня, нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства.
В Минобороны подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся там возложили на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва сделает всё, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима.
«Дата для такого удара была выбрана неслучайно — день Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. И вот эти буквально ритуальные — а они, я считаю, именно так могут называться — преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», — добавила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ. 24 июня объявлено днем траура в Севастополе и Крыму.