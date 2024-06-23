Медведев назвал атаку на Севастополь гнусным терактом

Атака ВСУ на Севастополь — гнусный теракт, совершенный в православный праздник. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Ублюдки из США поставляют ракеты с кассетным зарядом бандеровцам и помогают навести их на цель. Ублюдки в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми и нажимают на кнопку. И те, и другие сгорят в аду», — подчеркнул он.

Медведев также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что погибли пять человек — двое взрослых и трое детей. Общее число пострадавших выросло до 144. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В Минобороны РФ заявили, что в этом ударе по Севастополю, совершенному пятью американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, в первую очередь виновны США, которые передали такое оружие Украине, но ответственность за атаку лежит и на киевском режиме, с территории которого были запущены снаряды. В ведомстве напомнили, что все полетные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

24 июня объявили днем траура в Севастополе и Крыму. Президент России Владимир Путин позвонил Развожаеву и выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей.