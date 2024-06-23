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Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до пяти человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня увеличилось до пяти человек, жертвами теракта стали двое взрослых и трое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате террористической атаки киевского режима на город Севастополь летом в праздничный день в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, кассетным боеприпасом американского производства, к сожалению, у нас в настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых», — сказал он.

Кроме того, пятеро детей находятся в реанимации. Губернатор заверил, что пострадавшие несовершеннолетние будут направлены в больницы Москвы, борт из столицы уже в пути.

Ранее сообщалось о трех погибших — одном взрослом и двух детях.

По словам губернатора, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, даны все необходимые распоряжения.

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ВСУ днем в воскресенье, 23 июня, нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим вину за случившееся там возложили на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также на киевский режим.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных

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