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Пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь детей эвакуируют в Москву

Развожаев: пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь детей эвакуируют в Москву
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Детей, которые пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь 23 июня, после оказания оперативной медицинской помощи доставят в больницы Москвы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Направлен борт из Москвы, для того, чтобы ребятишек, как только они получат первую реанимационную помощь, можно было отправить на получение медицинской помощи в лучшую московскую детскую больницу», — сказал губернатор, его обращение опубликовано в Telegram-канале.

Развожаев также рассказал, что практически сразу после атаки ему позвонил президент России Владимир Путин, который выразил свои соболезнования из-за гибели людей при ударе ВСУ. Всем федеральным ведомствам глава государства дал распоряжения о помощи пострадавшим, эти поручения сейчас выполняются.

Губернатор подчеркнул, что ВСУ совершили свою террористическую атаку в праздничный день, когда в Севастополе установилась хорошая погода и люди вышли отдыхать на пляж. Из-за атаки погибли пять человек, пятеро детей находятся в реанимации. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь, после чего многие из них были отпущены домой.

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ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. В Минздраве России уточнили, что при атаке пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 24 июня днем траура в городе. Момент удара попал на камеру очевидца, на кадрах отдыхающие на пляже бросаются бежать, услышав громкие звуки с неба.

В Минобороны РФ заявили, что в этом ударе по Севастополю, совершенному пятью американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, в первую очередь виновны США, которые передали такое оружие Украине, но ответственность за атаку лежит и на киевском режиме, с территории которого были запущены снаряды.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина совершила ее в день Святой Троицы. Россия будет требовать реакции на этот удар от международных организаций, но они, как напомнила Захарова, ангажированы Западом. В ООН, комментируя атаку, призвали все стороны конфликта избежать жертв среди гражданского населения.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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