Развожаев уточнил число погибших при атаке ВСУ на Севастополь

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, а не пятеро, как сообщалось ранее. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев 23 июня.

По его словам, жертвами теракта, устроенного киевским режимом, стали двое взрослых и двое детей.

Общее число пострадавших выросло до 144 человек, 82 из них госпитализированы.

«Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки. Просьба ко всем, кто был на пляже, всё же обратиться к врачам», — написал он в Telegram.

ВСУ нанесли удар по Севастополю днем в воскресенье. В Минобороны РФ заявили, что за удар, совершенный пятью американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, в первую очередь несут ответственность США, которые передали такое оружие Украине, но вина в атаке лежит и на киевском режиме, потому что снаряды были запущены с его территории.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявлено днем траура. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Президент России Владимир Путин позвонил Развожаеву и выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей. Глава государства дал всем федеральным ведомствам поручения по помощи пострадавшим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина совершила ее в день Святой Троицы.