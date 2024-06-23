Сотрудник Росгвардии погиб в результате атаки боевиков в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«В результате нападения один сотрудник Росгвардии погиб, несколько ранены», — сообщил собеседник.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщил, что в Махачкале продолжается бой с террористами. По словам очевидцев, у входа в церковь, где ранее были замечены преступники, находится военная техника.

«Идет спецоперация по ликвидации боевиков. На территории церкви что-то активно горит», — сообщил Магомедов.

Ранее в этот день неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте. Преступники стреляли из автоматического оружия. После они скрылись на белом Volkswagen Polo. Тогда же неизвестные обстреляли церковь и пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. Позднее сообащалось о ликвидации двух боевиков. Также горела городская синагога. По предварительной информации, общее число пострадавших составило 16 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике объявлен план «Перехват» для поимки преступников, а также создан оперштаб. В Следственном комитете (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Кроме того, в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО).