СК возбудил дело о теракте по факту нападений в Дербенте и Махачкале
По факту нападений в Дербенте и Махачкале возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка», — заявили в ведомстве.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК), со своей стороны, сообщили, что в Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье, 23 июня, совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате теракта, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.
Вечером в воскресенье появилась информация о стрельбе в районе церкви в Дербенте. Позднее в ГУ МВД сообщили, что неизвестные обстреляли синагогу и церковь, а после скрылись на белом Volkswagen Polo. Погиб один полицейский.
Затем стало известно, что неизвестные обстреляли церковь, а также пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один сотрудник полиции погиб, а шесть пострадали. Также горела городская синагога.