Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до пяти человек
Мир
Захарова назвала признанием собственной ненужности реакцию ООН на удар ВСУ по Севастополю
Происшествия
Шесть полицейских погибли при терактах в Дагестане
Общество
Мертвого кита обнаружили у берега Итурупа в Сахалинской области
Общество
СК возбудил дело о теракте по факту нападений в Дербенте и Махачкале
Общество
В Севастополе и Крыму 24 июня объявлено Днем траура
Мир
Работа метро в Харькове приостановлена после серии взрывов
Происшествия
В Дагестане введен режим КТО
Общество
На Камчатке следователи начали проверку после авиаинцидента с самолетом Ан-24
Происшествия
В МВД Дагестана сообщили о ликвидации двух боевиков
Общество
В Севастополь направили специалистов центра медицины катастроф
Мир
Нетаньяху заявил о сокращении оружейных поставок из США
Происшествия
В горящей синагоге в Дербенте могут оставаться террористы
Общество
Путин выразил соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь
Происшествия
Общественник сообщил о гибели священника в Дербенте и охранника церкви в Махачкале
Экономика
НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути
Общество
Медведев назвал атаку на Севастополь гнусным терактом
Сюжет:

Сотрудник МВД убит в Махачкале

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник полиции убит в Махачкале, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.

Среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.

По имеющейся информации, неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. В городе объявлен план «Перехват».

Ранее в этот день Главное управление МВД по Дагестану сообщило, что неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Преступники открыли огонь из автоматического оружия, а после скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Один полицейский погиб, еще один ранен. Также в Сети появилось видео, предположительно, с места нападения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024