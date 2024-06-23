Сотрудник МВД убит в Махачкале
Сотрудник полиции убит в Махачкале, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.
Среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.
По имеющейся информации, неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. В городе объявлен план «Перехват».
Ранее в этот день Главное управление МВД по Дагестану сообщило, что неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Преступники открыли огонь из автоматического оружия, а после скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Один полицейский погиб, еще один ранен. Также в Сети появилось видео, предположительно, с места нападения.