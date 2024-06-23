Один полицейский погиб и один ранен при стрельбе в Дербенте
Неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, один полицейский погиб и один ранен. Об этом сообщает ГУ МВД по Дагестану 23 июня в Telegram.
Злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия примерно в 18:00.
По данным ведомства, преступники скрылись на белом Volkswagen Polo.
«Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», — добавили в ведомстве.
В Сети опубликовано видео, предположительно, с места событий.
Ранее в этот день в подмосковном Одинцово во дворе одного из жилых комплексов произошла драка со стрельбой. Были задержаны два человека, о пострадавших не сообщалось.