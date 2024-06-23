В Дагестане введен режим КТО
Режим контртеррористической операции введен в Дагестане. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
В НАК добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации лиц, обстрелявших здания синагоги и церкви в Махачкале и Дербенте. Там отметили, что в результате терактов среди полицейских есть погибшие и раненые.
«В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО. Силовыми структурами проводятся необходимые оперативно-разыскные и иные мероприятия», — заявили в НАК.
Между тем в правоохранительных органах сообщили о гибели шести полицейских. Еще 12 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Нападения в Махачкале и Дербенте были совершены вечером в воскресенье, в обоих городах атаковали церковь и синагогу. В Дербенте, по последним данным, религиозные здания полностью сгорели. В Махачкале под обстрел также попал пост ДПС.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте. Двое боевиков ликвидированы, мероприятия по задержанию остальных продолжаются.