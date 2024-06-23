План «Перехват» объявлен в Дагестане после стрельбы в Дербенте и Махачкале
План «Перехват» объявлен в Дагестане после стрельбы в Дербенте и Махачкале, создан оперативный штаб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов 23 июня.
«Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие», — написал он в Telegram-канале.
Меликов добавил, что все службы в рамках плана «Перехват» действуют согласно инструкции. В республике создан оперативный штаб, и все решения будут приниматься вовремя, чтобы обеспечить безопасность жителей Дагестана. Личности злоумышленников пока устанавливаются.
Глава республики призвал местных жителей сохранять спокойствие, ведь «паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь».
Ранее в этот день неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один сотрудник полиции погиб, а шесть пострадали. Среди гражданского населения обошлось без раненых.
Тогда же неустановленные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, погиб один полицейский, еще один его коллега был ранен. Преступники стреляли из автоматического оружия. После они скрылись на белом Volkswagen Polo.