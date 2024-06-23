В результате терактов в Дербенте и Махачкале пострадали 16 человек
В результате нападений террористов в Дербенте и Махачкале пострадали 16 человек. Об этом 23 июня сообщили в МВД по Дагестану.
Вечером в воскресенье появилась информация о стрельбе в районе церкви в Дербенте. Позднее в ГУ МВД сообщили, что неизвестные обстреляли синагогу и церковь, а после скрылись на белом Volkswagen Polo. Погиб один полицейский.
Затем стало известно, что неизвестные обстреляли церковь, а также пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один сотрудник полиции погиб, шесть пострадали. Также горела городская синагога. Позднее сообщалось, что нападавшие были ликвидированы.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике объявлен план «Перехват» для поимки преступников, а также создан оперштаб. В Следственном комитете (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»).