Стоп-кадры: россияне больше граждан других стран боятся потерять работу

Россияне больше жителей других стран боятся потерять работу в ближайшем году. О своем страхе лишиться должности заявили 75% наших соотечественников, принявших участие в исследовании аналитической компании Ipsos. Беспокоятся, считают эсперты, в основном те, кто работает в секторе малого и среднего бизнеса. В период пандемии коронавируса именно они оказались самыми незащищенными сотрудниками. Ситуацию может исправить создание профильного органа, который курировал бы эту сферу экономики, считают представители бизнеса.

Малый и уязвимый

Согласно исследованию Ipsos, проведенному среди населения 27 стран, россияне больше всех опасаются потерять работу в ближайший год. На соответствующий вопрос экспертов положительно ответили 75% жителей РФ.

На втором месте идет Испания — в этой стране лишиться работы боятся 73% граждан. За ней следует Малайзия — там таких 71%.

А вот меньше всего за свое место переживают жители Германии (26%), Швеции (30%) и Нидерландов (36%).

Больше прочих возможностью остаться безработными обеспокоены сотрудники сферы малого и среднего предпринимательства (МСП), считает председатель комитета объединения «Опоры России» по трудовым отношениям и охране труда Дмитрий Третьяков.

— В малом и среднем бизнесе задействовано около 37% населения страны, которые остались с пандемией практически один на один. Они практически самые незащищенные представители рынка труда, особенно в нынешних условиях, — заявил он. — Скорее всего, именно они и попали в выборку респондентов.

При этом ситуация в области МСП сложная и без учета кризиса, отметил Дмитрий Третьяков. В госучреждениях и крупных компаниях трудовые договора заключаются по всем правилам. А вот немалая часть малого бизнеса существует в теневом секторе экономики, где отношения часто регламентируются ненадлежащим образом.

— Кроме того, субсидии малому и среднему невелики, и воспользоваться ими может далеко не каждый работодатель. А, например, профсоюзов, которые отстаивали бы права сотрудников и работодателей, как в других странах, у нас нет. Жаловаться по большому счету некуда, — подчеркнул эксперт. — Трудовая инспекция и прокуратура — это, скорее, карающие органы, а не профилактические.

По мнению Дмитрия Третьякова, в России необходимо создать профильный орган, который курировал бы интересы малого и среднего бизнеса на уровне правительства.

Умножаем на три

А вот основатель сервиса подбора персонала SuperJob Алексей Захаров в результатах исследования Ipsos усомнился.

— То, что в России опасаются потерять работу больше, чем в США, где рынок намного динамичнее, сомнительно, — сказал он. — Взять даже популярную культуру: в американских фильмах мы часто можем видеть сцену, как приходит начальник и сразу же увольняет неугодного сотрудника, а тот грустно собирает вещи и немедленно уходит. В России такое представляется не очень реальным — у нас процессы увольнения куда сложнее.

В рейтинге, предоставленном Ipsos, США занимает 24-ю строчку. Согласно исследованию, там лишиться работы в течение года боятся 36% населения.

— В целом же страх потери работы — один из основных. И, естественно, в кризисные времена он усиливается, — отметил Алексей Захаров.

Хотя уровень безработицы в нашей стране всё же достаточно велик, считает эксперт. В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России зарегистрировано 4,8 млн безработных. За период пандемии эта цифра выросла на 1,3 млн.

— Чтобы получить реальную цифру, можно умножить официальные данные на три, — пояснил он. — То есть сейчас у нас примерно 15 млн безработных.

Кроме того, к тем, кто ищет работу, можно добавить и тех, кто ее поисками не озаботился, добавил Алексей Захаров.

Ждем восстановления

В Ipsos также проанализировали и процессы приобретения на текущем месте работы новых навыков, необходимых в карьере. Здесь Россия оказалась на 25-м месте — такой возможностью пользуются менее половины (48%) наших сограждан. 26-ю и 27-ю строчки в этом разделе исследования занимают Швеция (46%) и Япония (45%).

— Для того, чтобы расти по карьерной лестнице или получить новое место работы, должны создаваться и новые рабочие места, а у нас достаточно большой рост безработицы. Пусть сейчас он и замедляется, но восстановления, а тем более создания новых рабочих мест пока не происходит, — пояснил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Стоп-кадры Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сейчас в стране появляются вакансии, которые покинули мигранты, вернувшиеся домой, но эти рабочие места существенного переобучения не требуют, уточнил он.

Больше всего приобретением новых компетенций через нынешнего работодателя озабочены в Испании (86%), Перу (84%) и Мексике (83%).

Исследование Ipsos проводилось с 25 сентября по 9 октября 2020 года. В нем приняли участие 12,4 тыс. респондентов из 27 стран. Глобальный показатель страха потерять работу — 54% сотрудников по всему миру. Возможность получения новых навыков беспокоит 67% людей.