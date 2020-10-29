Успешные бизнесмеры: как предприниматели оценили поддержку МСП

Предложенное президентом продление налоговых отсрочек — адекватная мера, считают опрошенные «Известиями» представители бизнеса . В предпринимательских объединениях полагают, что целесообразно было бы предоставить льготы на более длительный срок, но с учетом того, как власти вводят меры поддержки, они надеются, что и эту фискальную отсрочку продлят . Выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», Владимир Путин предложил пролонгировать еще на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам, а также заявил о новом моратории на плановые проверки в следующем году . Между тем эксперты предупреждают, что нововведения не решают главную — отсутствие платежеспособного спроса. Владимир Путин согласен, что борьба с бедностью остается ключевой задачей руководства страны.

Продолжить поддержку

Владимир Путин в 12-й раз принял участие в форуме «Россия зовет!», главная цель которого заключается в привлечении инвестиций в отечественную экономику. Вступительное слово президента предсказуемо началось с обсуждения коронавируса, который в этом году нанес серьезный ущерб бизнес-процессам во всем мире.

В 2020-м Россия направит 4,5% ВВП на поддержку отечественной экономики и граждан в связи с пандемией. Несмотря на всплеск заболеваемости, власти не планируют идти на тотальные ограничительные меры и вводить общенациональный локдаун . По словам президента, в случае необходимости в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий.

Особое внимание руководство страны продолжит уделять поддержке МСП. Для таких компаний уже снижены страховые взносы до 15%, причем не только на текущий кризисный период, а на постоянной основе. Для предприятий из пострадавших отраслей предоставлена полугодовая отсрочка по налогам и страховым взносам за I квартал 2020-го. При этом Владимир Путин предложил продлить льготу, так как не все имели возможность восстановить свое прежнее положение.

Успешные бизнесмеры Фото: REUTERS/Sputnik/Alexey Nikolsky

— Прежде всего это сфера общественного питания, другие услуги. Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца, — заявил он.

Кроме того, уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса, добавил российский лидер. По его словам, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность , не допустить всплеска инфляции и обеспечить устойчивость финансовой ситуации на рынке. Это, в частности, позволило Центробанку снижать ключевую ставку и повышать доступность кредитов, а правительству — запускать новые механизмы в интересах бизнеса, пояснил президент.

Проблемы остаются

«Известия» попросили экспертов оценить инициативы главы государства в части фискальных каникул для МСП и моратория на проверки. Продление налоговых отсрочек — адекватная и правильная мера: малый бизнес не успел оправиться от первого карантина, а его уже накрывает второй удар, отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Короткий всплеск потребительского спроса в конце лета не позволил сферам услуг, общепита и торговли вернуть прежние обороты, поэтому им особенно необходимы новые льготы.

Однако он считает, что целесообразно было бы дать отсрочку на более длительный срок, например, на два года, так как сегодня не до конца понятно, в каких экономических реалиях бизнес будет жить в ближайшее время. Впрочем, он подчеркнул, что власть активно взаимодействует с бизнес-объединениями при принятии решений, и не исключил, что по истечении срока новой отсрочки состоится диалог о ее продлении.

Успешные бизнесмеры Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

И отсрочка по налогам, и мораторий на проверки — безусловно, полезные для предпринимателей меры, отметил глава Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев . Однако следует понимать, что нововведения не носят революционного характера: так, запрет на проверки касается только планового контроля и не распространяется, например, на рейды Роспотребнадзора. Кроме того, не решена и главная проблема бизнеса — отсутствие платежеспособного спроса, констатировал он.

— Доходы населения падают два квартала подряд, из-за ослабления курса рубля растут цены на импортную продукцию — всё это в совокупности с общей неопределенностью сильно изменило потребительское поведение россиян. Они стали приобретать больше дешевых продуктов, откладывать средства и в целом опасаться тратить деньги, — заявил эксперт.

Владимир Буев считает, что для поддержки малого бизнеса государству следовало бы стимулировать спрос прямыми выплатами населению и субсидиями на зарплаты.

Президент заявил, что борьба с бедностью и социальным неравенством остается ключевой задачей руководства страны . Для решения этой проблемы прежде всего необходимо менять структуру экономики, создавать новые хорошо оплачиваемые рабочие места, считает президент. Сейчас за чертой бедности живут около 20 млн россиян, хотя в 2000 году таковых было свыше 40 млн.

Успешные бизнесмеры Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— В два раза сократили и в ближайшие годы мы сократим, я в этом уверен, еще в два раза, — отметил президент.

Говоря о снижении спроса, он отметил неравномерность этой тенденции. Так, например, выдача ипотеки в 2020 году достигнет рекордных 3,5 трлн рублей, объявил президент . Рост интереса к жилищным кредитам обусловлен льготными программами и сильным снижением процентов вслед за ключевой ставкой ЦБ, пояснил главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров.

— Поскольку ставки по ипотеке фиксируются на весь срок кредита, для многих людей их снижение стало сильным стимулом потратить накопления, взять займ и улучшить свои жилищные условия, — отметил он.

При этом риска возникновения «кредитного пузыря» эксперт пока не увидел: по его мнению, даже с учетом рекорда по выдаче в 2020 году доля ипотечных займов остается небольшой.

Уверенное состояние

Помимо ситуации на внутреннем рынке, коснулся президент и иностранных инвестиций. Владимир Путин заявил, что, несмотря на пандемию, интерес заграничного бизнеса к работе в РФ растет . Как пояснил Владимир Тихомиров, наш рынок привлекателен тем, что Россия — огромная страна, многие ниши экономики которой еще не развиты. Там нет конкуренции, и это дает большой потенциал для развития. В основном иностранцы интересуются сферой услуг и производством потребительских товаров, отметил он.

Успешные бизнесмеры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, российские активы, несмотря на нынешний сложный период, вызывают интерес на рынке. С начала года отечественные эмитенты привлекли на публичных долговых рынках $37 млрд, а размещения на рынке акций принесли еще более $6 млрд — рекордную сумму за последние несколько лет, сообщил президент.

В целом российская экономика себя чувствует уверенно, и власти не планируют каким-либо способом ограничивать движение капитала. Золотовалютные резервы на середину октября составляют $585 млрд, объем Фонда национального благосостояния — $176 млрд, сообщил президент.

— При этом мы остаемся в рамках целевых показателей по инфляции — где-то в районе 4%. У нас одна из наименьших в мире долговых нагрузок по государственному долгу — где-то в районе 3% всего, а совокупный долг — в районе 17% . Всё это дает нам возможность чувствовать себя уверенно, — считает Владимир Путин.

В нынешней ситуации Россия не намерена отказываться и от реализации крупных инфраструктурных проектов . Некоторые из них возможно даже удастся «сдвинуть влево», подчеркнул президент. Речь идет, например, о развитии железнодорожной инфраструктуры и подъездов к Черному морю и о строительстве новой автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань.

Успешные бизнесмеры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

На повестке оказались и вопросы, связанные с энергоносителями. Президент подчеркнул, что Россия не стремится увеличивать зависимость экономики от нефтегазовой сферы, напротив, происходит сокращение . Тем не менее в Москве понимают, что в ближайшее десятилетие будет невозможно полностью отказаться от углеводородов. При этом глава государства не понимает, почему некоторые страны стремятся отказаться от природного газа.

— Самый чистый углеводород — это газ. Там почти нет выбросов. Я не понимаю, почему в некоторых странах, которые борются за экологическую чистоту, поднимается вопрос об ограничении на использование голубого топлива . Ничем другим, кроме каких-то политических соображений, я объяснить такую позицию не могу, — сказал Владимир Путин, раскритиковав также попытки некоторых зарубежных партнеров препятствовать реализации российских газовых проектов.

Не обошлось и без обсуждения российских вакцин от коронавируса. Президент заявил, что массовая вакцинация может в стране начаться уже в конце этого года . По его словам, сейчас важно решить проблему с недостатком оборудования, необходимого для производства в больших объемах. Между тем РФ открыта к сотрудничеству с зарубежными странами в этой области. В частности, Россия готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности и производство вакцины на площадках за границей .