Фондовая лихорадка: что ждет рынки на фоне выборов в США и COVID-19

Повышенная волатильность на фондовых рынках сохранится в ближайшей перспективе, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Триггерами станут выборы президента в США, назначенные на 3 ноября, а также новый локдаун, уже захлестнувший некоторые западные страны . Падение рынков пока не сильное, но оно может существенно углубиться, допускают специалисты. При этом все возможные риски для России в значительной мере уже заложены в текущие котировки и курс рубля . Поэтому если не произойдет экстраординарных внешних событий, то отечественному рынку вряд ли угрожает серьезное падение, полагают аналитики.

Масло в огонь

Пандемия коронавируса продолжает влиять на настроения инвесторов и сеять панику на мировых фондовых площадках. Российский рынок акций движется в общем тренде с мировыми , которые 28 октября на фоне новостей о новом локдауне и росте статистики заболеваемости в западных странах рекордно просели. Американский рынок закрылся с отрицательными значениями: Dow Jones (–3,43%), S&P500 (–3,53%), NASDAQ (–3,73%), также и европейские: FTSE (–2,55%), CAC (–3,37%), DAX (– 4,17%). За этот день индекс Мосбиржи потерял 2,52%, РТС — 4,69%.

29 октября котировки акций снова восстанавливаются на фоне новостей, поступивших от регуляторов стран с развивающимися экономиками, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. К 18:30 мск индекс Мосбиржи был зафиксирован на отметке 2719,56 (+0,97%), а индекс РТС — на 1085,95 пункта (+0,64%). Ранее ближе к полудню было отмечено снижение индексов на 0,11% и 1,11% соответственно.

Фондовая лихорадка Фото: Global Look Press

Впрочем, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, повышенная волатильность на рынках сохранится и в ноябре из-за президентских выборов в США, а также из-за нового удара коронавируса . Страны постепенно ужесточают карантинные ограничения, что негативно для экономической активности, корпоративных прибылей и цен на активы, рассказывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Но он полагает, что в этот раз закрытие экономик будет менее жестким, чем весной, поэтому индексы не упадут к мартовским минимумам.

Главным событием следующей недели станут выборы в Америке. Разрыв в рейтингах поддержки основных кандидатов Джо Байдена и Дональда Трампа заметно сузился, усиливая неопределенность относительно исхода выборов, отмечает руководитель отдела анализа акций ГК «Финам» Игорь Додонов . Оспаривание кандидатами результатов и затяжные разбирательства неблагоприятно отразятся на настроениях инвесторов. Высока вероятность, что в преддверии выборов они усилят вывод средств с развивающихся рынков, что будет оказывать дополнительное давление на активы, в том числе и российские, полагает он.

Предвыборная ситуация в США усиливает волатильность на рынках, подливая масла в огонь, согласился член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян. По словам ведущего методолога «Эксперт РА» Антона Прокудина, падение рынков пока не сильное, но оно может существенно углубиться . Ключевые индексы упали в марте на 35–40% по сравнению с пиками, а сейчас не более чем на 10–15% от летних антирекордов, отмечает он. Тогда как, по мнению главного инвестиционного стратега «Открытие Брокер» Константина Бушуева, фондовые площадки уже отыграли ожидания от президентских выборов, а вчера — ожидания жесткого карантина в Европе.

Фондовая лихорадка Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Вслед за сокращением биржевых сводок вниз устремилась и российская нацвалюта, достигнув в моменте 79 руб./$, а евро поднялся выше 92. В четверг нацвалюта продолжила девальвироваться и стоила — 79,5 руб./$ и 93,1 руб./€ . По словам главного экономиста Газпромбанка Сергея Коныгина, на данный момент курс российской валюты перепродан примерно на 4 рубля относительно равновесного уровня при текущей цене на нефть. В эту величину заложена геополитическая премия, которая постепенно будет исчезать, полагает он.

Риски и последствия

Частичное закрытие на месяц Францией и Германией экономики ради помощи системе здравоохранения негативно для спроса на основные товары российского экспорта, в частности нефти и газа, а также в целом для рисковых активов, отмечает Михаил Васильев из Совкомбанка . Он полагает, что в ближайшее время страны ОПЕК+ задействуют вербальные интервенции в поддержку ценам на нефть. По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, для России несет риски приход к власти демократов, которые делают ставку на альтернативную энергетику.

В свете происходящего падают и цены на нефть. Котировки Brent 29 октября обновили четырехмесячный минимум и просели до $37,9 за баррель.

— Если после предвыборных спадов американский рынок начнет расти, то неизбежно вслед за ним подтянутся и европейские биржи, и с запаздыванием в пару-тройку месяцев российские площадки. Тому причиной станет сравнительно дешевая нефть, — добавляет шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев.

Фондовая лихорадка Фото: REUTERS/Ramzi Boudina

Касаясь нового локдауна, Антон Прокудин из «Эксперт РА» отметил, что для российской экономики он не будет серьезной проблемой из-за слабой ее зависимости от МСП . Тогда как для западных стран последствия нового удара COVID-19 будут куда серьезнее. И это показала весна: ВВП сильно проседает из-за проблем с малым и средним бизнесом, а он составляет большую часть экономик западных стран, рассказал он. Кризис для РФ ощутимо ударит по финансовым инструментам и по рублю — из-за резкого оттока капитала и повторного снижения цен на нефть.

— Все возможные риски в значительной мере уже заложены в текущие котировки и курс рубля. Поэтому если не произойдет экстраординарных внешних событий, то российскому рынку вряд ли угрожает серьезное падение, — считает Агван Микаелян.

По прогнозам аналитиков, к концу года рубль может стоить в паре с американской валютой 75–76, с европейской — 89,5. В конечном счете отечественная денежная единица не упадет ниже исторических минимумов, считают они. В 2021 году стоимость нацвалюты в среднем может котироваться в пределах 74 и 89 рублей соответственно.