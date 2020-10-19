Всерьез и надолго: мир обречен на эпоху дешевой нефти

Поставки нефти в последние месяцы резко сократились, что позволило сдержать мировые цены на нефть на приемлемом уровне выше $40 за баррель. Тем не менее о возвращении рынка к докризисным временам пока не стоит и говорить: спрос на энергопотребление в мире восстановится в самом лучшем случае только к 2023 году. Это означает, что нефтяным компаниям и государствам и дальше придется ограничивать себя в добыче, чтобы худо-бедно сводить концы с концами. Таковы выводы очередных обзоров Международного энергетического агентства (МЭА). Подробности — в материале «Известий».

Хрупкое равновесие

По оценке агентства, в сентябре 2020 года объем поставок нефти на мировой рынок на 9% уступал показателям до эпидемии. Таким образом, задача ОПЕК+, поставленная членами картеля и приглашенными нефтедобытчиками, сократить добычу в необходимом для прекращения свободного падения цен выполнена. Данные показывают, что участвующие в соглашении страны в августе снизили добычу на 7,7 млн баррелей, что на 2% больше, чем было установлено в документах.

Более того, начала рассасываться одна из главных угроз нефтяным ценам в последнее время — колоссальные промышленные запасы, включая размещенные в гигантских супертанкерах. Они последовательно снижались на протяжении нескольких последних месяцев. К примеру, в июле они сократились на 34 млн баррелей, а в августе — на 42 млн.

Всерьез и надолго Фото: REUTERS/Angus Mordant

Стоит, впрочем, отметить, что нынешний показатель промышленных запасов в мире остается существенно больше среднего показателя за последние пять лет — примерно на 220 млн баррелей. Падение затормозилось в том числе потому, что некоторые страны решили, что низкие цены — отличный повод заполнить свои нефтяные закрома. Так, в частности, вел себя Китай, который в первом полугодии, несмотря на острую фазу кризиса в своей экономике, накачал себе резервов на 440 млн баррелей — вдвое больше мировой «аномалии».

Это своего рода мировой рекорд — до 2020 года максимум наращивания резервов одной страной случился в 2014–2015 годах, когда США увеличили свои запасы (в том числе и из соображений поддержки собственных производителей) примерно на 100 млн баррелей за полгода. Таким образом, прежнее достижение оказалось сразу перекрыто в четыре раза.

Не исключено, что китайцы таким образом сбалансировали мировой спрос, не позволив ценам слишком сильно просесть, в то время как остальные страны сбрасывали накопившиеся излишки. Если бы эти 440 млн баррелей (примерно 2,5% мирового потребления) оказались на рынке, падение цен могло бы быть еще более существенным, а так как зависимость цен и баланса спроса и предложения не всегда линейная, марки WTI и особенно Brent рисковали подешеветь еще долларов на 10.

Как бы то ни было, но Китай сейчас быстро восстанавливается после кризиса и продолжает наращивать импорт. В сентябре покупка КНР нефти из-за рубежа выросла еще на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Всерьез и надолго Нефтяные и газовые цистерны на складе нефти в порту в Чжухае, Китай Фото: REUTERS/Aly Song

Что касается падения добычи, то оно фиксируется далеко не только в странах ОПЕК+. В США производство нефти снизилось чуть ли не самыми быстрыми темпами во всем мире. В начале марта оно впервые в истории превысило отметку 13 тыс. баррелей в сутки, но затем в течение трех-четырех месяцев обвалилось на треть, достигнув двухлетнего минимума в конце августа (9,7 тыс. бочек в день). Осенью оно стабилизировалось в диапазоне 10–10,5 тыс. баррелей в день, но по-прежнему примерно на 25% отстает от пика. С учетом того что цены по-прежнему ниже показателей, необходимых большей части американских месторождений для нулевой рентабельности, а также очень слабых показателей новых буровых (в три раза меньше, чем в начале года), рассчитывать на быстрое восстановление американской добычи в ближайшие месяцы не приходится.

В целом МЭА оценивает нынешнее производство нефти в мире в 91,1 млн баррелей в день. Агентство ожидает, что к концу года добыча немного подрастет и составит 92 млн баррелей. Это лишь чуть больше, чем ожидаемый по итогам года спрос — 91,7 млн баррелей в день. Таким образом, баланс на рынке может быть достигнут и цены должны пойти вверх. Проблема решена? Не совсем.

Необязательный вирус

Энергетики в первую очередь опасаются «второй волны» экономического кризиса, которая придет за второй волной коронавирусной инфекции. По оценке МЭА, очень сильный спад в спросе на нефть уже сейчас наблюдается в разных регионах мира, включая такие важнейшие, как Северная Америка (с Мексикой) и Индия.

Вторая проблема — может значительно увеличиться объем поставок из государств, не подписавших соглашение ОПЕК+. Хотя сланцевая нефть в США сейчас переживает не лучшие времена, отрасль представлена еще и, например, морской добычей в Мексиканском заливе, которую в октябре существенно сократил ураган «Дельта». Серьезного урона инфраструктуре, однако, нет, следовательно, месторождения вскоре снова заработают на полную мощность.

Ливия в силу своего положения освобождена от участия в ОПЕК+ и может наращивать продукцию по желанию. И ей это по силам — как минимум на 400 тыс. баррелей в день, считают в МЭА. Кроме того, в сентябре–октябре проводились ремонтные работы на месторождениях в Канаде и Бразилии, так что потенциал существенно увеличить производство в самой ближайшей перспективе есть и еще у двух стран. Наконец, промышленные запасы будут падать и дальше: возможности у них для этого есть, так что они могут давать на мировой рынок до 4 млн баррелей в день.

Всерьез и надолго Фото: REUTERS/Dado Ruvic

И это всё еще с учетом того, что участники ОПЕК+ будут твердо выполнять взятые на себя обязательства. Пока ситуация выглядит под контролем, но чем дальше будет тянуться период низких цен, тем больше будут нервничать основные игроки мирового рынка. Саудовская Аравия в последние годы накопила немалый опыт нефтяных войн. При нынешних ценах королевству не только не удается балансировать бюджет, но и пришлось забросить многочисленные амбициозные проекты по диверсификации экономики — денег на них нет физически. Если еще и соседи Саудовской Аравии (например, Ирак и ОАЭ) подадут достаточный повод, чтобы отказаться или обойти соглашение, то возврат к ценовым войнам не кажется таким уж малореальным сценарием.