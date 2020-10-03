Нефтяной симптом: стоит ли ждать обвала рынка черного золота

Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире и заболевание коронавирусом президента США Дональда Трампа может спровоцировать ценовой шок на нефтяном рынке, считают опрошенные «Известиями» эксперты . На этих новостях котировки Brent устремились вниз, пробив отметку в $40. В долгосрочной перспективе болезнь Дональда Трампа может усилить позиции Джозефа Байдена на американских выборах 3 ноября. Конкурент действующего президента беспокоит инвесторов своими планами смягчить санкции против Ирана. В этом случае поток нефти из арабской страны способен вызвать новое, более активное ралли вниз, заключили аналитики.

Тревога нарастает

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что тесты на наличие инфекции у него и его супруги Мелании дали положительный результат.

По мнению экспертов, эта новость стала катализатором падения цен на нефть. Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, нефтяные котировки и ранее показывали снижение на опасениях о второй волне коронавируса, но теперь уровень тревоги растет.

— Причиной негативной динамики нефтяных котировок стал резкий рост заболеваемости в европейских странах, где уровни весны превышены в два-три раза. Информация о коронавирусе у президента США и его супруги, конечно, станет дополнительным фактором негатива , — отметил аналитик.

На 17:15 мск нефть Brent показала падение по сравнению с предыдущим днем почти на 4% — до $39,4 за баррель. Отреагировал на новость о болезни Трампа и рынок акций: индекс S&P 500 снизился на 60 пунктов (1,78%), до отметки 3 307,75. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 238 пунктов (2,06%), до уровня 11 336,75.

Нефтяные цены начали ралли вниз еще 1 октября. На 11:30 мск, по данным торгов ICE, декабрьские фьючерсы Brent стоили $41,9 за баррель, а уже 2 октября в 8:30 мск — $39,4. Далее в 16:00 мск цена на нефть незначительно подросла — до $41,5, но аналитики тогда спрогнозировали «Известиям» дальнейшее снижение котировок до $35 за баррель.

Основным фактором, давящим на нефть, является ухудшение эпидемиологической ситуации в мире на фоне второй волны коронавируса — государства вводят новые ограничения, снижается активность перемещений людей, в итоге падает спрос на энергоносители . Власти европейских государств вводят всё новые режимы ЧП, жесткие штрафы за нарушение самоизоляции и ограничивают работу развлекательных заведений.

— Рынок оценил перспективы второй волны пандемии однозначно — спрос будет уменьшаться, поэтому и котировки пошли вниз. В перспективе стоит ожидать, что цена нефти пробьет отметку $35 и ниже . Чем больше будет негативных новостей о росте заболеваемости коронавирусом, тем меньше будет стоить нефть, — отметил Артем Деев.

Ранее на котировки оказал влияние и рост объемов поставок сырья из Ирана и Ливии . Как писали «Известия», по данным ливийской National Oil Corp. (NOC), производство сырья в стране вырастет примерно до 260 тыс. баррелей в сутки, тогда как ранее не превышало 100 тыс. баррелей день. 25 сентября агентство Reuters со ссылкой на данные TankerTrackers сообщило, что, несмотря на санкции со стороны США, экспорт нефти из Ирана резко увеличился в сентябре. Согласно данным агентства, экспорт нефти и конденсата из Ирана близок к 1,5 млн баррелей в день, а таких объемов страна не показывала уже полтора года.

Долгосрочные перспективы

Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире может приобрести еще большее значение в контексте появления политических последствий болезни Дональда Трампа, отмечают аналитики. С одной стороны, эффект от новости о болезни президента США не несет глобальных экономических последствий, с другой, в политическом смысле усиливает позиции его конкурента на выборах Джозефа Байдена , отметил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Выборы в США пройдут 3 ноября.

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, возможная победа Байдена в президентской гонке может привести к смягчению санкций США в отношении Ирана и последующему обвалу цен на нефть.

— Перспективы по возвращению Ирана на мировой нефтяной рынок начнут отыгрываться стремительным снижением цен, — отметила аналитик.

Артем Деев добавил, что смягчение санкций в отношении Ирана приведет к еще большему дисбалансу на глобальном рынке энергоносителей, на который хлынет поток сырья из этой арабской страны. Таким образом рынок может ожидать новый ценовой шок.

— Падение нефтяных котировок в таком случае до многолетних максимумов практически обеспечено, — заключил аналитик.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что не следует придавать чрезмерное значение влиянию заболевания Трампа на нефтяной рынок.

— Ближайшие полгода любая новость про коронавирус будет понижать нефтяные цены, как, впрочем, и цены любых других сырьевых товаров. Но, как я считаю, уже в 2021 году истерика по поводу коронавируса сойдет на нет и перестанет влиять на котировки, — заявил он.

Как считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, изменения на рынке после новости о Дональде Трампе будут иметь кратковременный эффект и во многом значимость случившегося преувеличена информационными спекуляциями.

— Для экономики США не имеет по большому счету никакого значения, будет у руля Джозеф Байден или Дональд Трамп. Логика действий каждого лидера этой страны диктуется объективно существующими условиями внутри страны, — отметил аналитик в беседе с «Известиями».

Он добавил, что составной частью любой паники, связанной с экономикой США, являются перспективы спроса на нефть. Штаты — крупнейший потребитель нефти (более 20 млн баррелей в сутки), и любые опасения, связанные с замедлением или падением американской экономики, отражаются на прогнозах по спросу на нефть.