Выборщик не очевиден: поможет ли архаичная система голосования Трампу

Чуть больше, чем за две недели до выборов в США, Дональд Трамп продолжает отставать от Джо Байдена в общенациональных опросах. За последнее время демократ даже несколько упрочил свое преимущество. Тем не менее Дональд Трамп сохраняет шансы на переизбрание. Его задача, как и четыре года назад, — сложить правильный пазл из «колеблющихся штатов» (swing states) и получить 270 голосов выборщиков. В 2016 году республиканец уже проиграл Хиллари Клинтон в абсолютных цифрах, однако попавшие в его копилку штаты оказались богаче на выборщиков, что и предопределило успех. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, архаичная система выборов президента США позволяет Дональду Трампу, несмотря на все трудности, по-прежнему рассчитывать на итоговую победу.

Уважаемая коллегия

После первых дебатов 29 сентября между Дональдом Трампом и Джо Байденом и выявления у президента COVID-19 рейтинг главы Белого дома снова начал падать. За две с половиной недели до выборов 3 ноября за республиканца в среднем по стране готовы проголосовать 42,3% избирателей, сообщает портал realclearpolitics. Демократ может похвастаться поддержкой 51,7% американцев.

Впрочем, в штабе Дональда Трампа пока далеки от панических настроений. Сам кандидат, по его собственным словам после выздоровления от коронавируса почувствовавший себя на 20 лет моложе, тоже не собирается опускать руки. Действующий президент решил бросить все силы на агитацию в «колеблющихся штатах» и даже отказался от намеченных на 15 октября дебатов с Байденом, чтобы вместо перепалок с «сонным Джо» встретиться со сторонниками во Флориде.

Выборщик не очевиден Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Не унывать Дональда Трампа заставляют уходящая в глубь веков система выборов президента США и собственный опыт 2016 года. В прошлый раз республиканец уже проиграл в общенациональном масштабе Хиллари Клинтон. При этом представительница демократов тогда умудрилась обойти соперника почти на 3 млн голосов и все равно остаться без новоселья в Белом доме. Получив большинство в густонаселенных Калифорнии и Нью-Йорке, Хиллари Клинтон не смогла правильно сложить пазл из штатов, и в итоге в ее распоряжении оказалось 227 выборщиков против 304 у Дональда Трампа.

Всего в коллегии выборщиков 538 голосов, для победы любому из кандидатов надо заручиться поддержкой 270. Сколько выборщиков окажется в коллегии от того или иного региона США зависит от плотности населения каждого штата. Например, самый увесистый (55 человек) — Калифорния, а среди самых малочисленных (по три голоса) оказались Аляска, Вермонт, Делавэр, Вайоминг, Южная Дакота, Северная Дакота и столица Вашингтон в округе Колумбия, которая штатом не считается. Почти везде действует правило «победитель получает все». Исключение — Мэн и Небраска, где выборщиков можно поделить по избирательным округам.

Пожалуй, самый показательный случай произошел в 2000 году, когда республиканец Джордж Буш--младший обошел демократа Эла Гора с преимуществом 271 голос против 266. Тогда решение о победителе было похоже на высчитывание и даже пересчитывание долей секунд в спринтерской гонке. Ключевой стала битва за Флориду, в которой Буш получил 2 млн 912 тыс. 790 голосов, а Гор — 2 млн 912 тыс. 253 голоса. Эта разница всего в пару сотен голосов позволила республиканцу забрать всех 25 выборщиков штата (в 2020 году от Флориды 29 выборщиков) и стать президентом США.

Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин, главный принцип в президентской кампании — главу государства выбирают не люди, а штаты.

— Дискуссия о реформе системы голосования идет в Америке постоянно. Нынешняя система не дает соответствия «один человек — один голос». Но жители малых штатов готовы яростно отстаивать этот принцип, иначе они не смогут повлиять на результаты. Если будет прямое голосование, то президента США будут избирать примерно пять штатов, такие как, например, Калифорния или Техас. Изначально, когда была предложена схема «один человек — один голос», малые штаты сказали: и зачем нам такой союз? И тогда был придуман такой механизм, — пояснил Николай Злобин.

Выборщик не очевиден Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

По его мнению, именно такая архаичная система наиболее объективна в сложившихся традициях США, которые родились как конфедерация. У малых штатов наравне с крупными есть смысл оставаться в составе единого государства, а любому президенту, хочет он этого или нет, надо принимать в расчет интересы всех регионов, посещать их и общаться с избирателями. При этом, отметил эксперт, в Америке существует огромное число выборных должностей — от начальника пожарной охраны округа и шерифа до конгрессмена, и в этом случае речь идет о прямых выборах. Лишь в случае с президентом работает такая запутанная схема.

— Это рудимент прошлого — сложный паровоз в американской избирательной системе. Получается, что количество поддержавшего тебя населения может ничего и не значить. Однако в США, как ни в одном другом государстве, важна позиция каждого штата. И американцы никогда от системы выборщиков не откажутся. Пусть она старая, не отвечает современным представлениям о демократии, но они воспринимают демократию не столько как процедуру, а сколько как механизм согласования групповых интересов. И в этом плане американская демократия работает, — сказал «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Заколебались

Из 50 штатов число колеблющихся от кампании к кампании разнится. В какие-то года их может быть около шести, в другие превышать десять. Однако в большинстве случаев можно на десятилетия вперед делать прогнозы, как проголосует тот или иной штат. Например, Калифорния прочно закрепила за собой славу демократического, а Техас — республиканского. Иной исход в этих штатах на любых ближайших президентских выборах будет сродни разорвавшейся бомбе. Другое дело — swing states.

— Колеблющиеся штаты — решающий фактор в каждый избирательный год. И то, что делают сейчас Трамп и в меньшей степени Байден, — это колесят по этим штатам. Особенность в том, что примерно 90% американцев четко делятся на две группы — консерваторы-республиканцы и либерал-демократы. Но 10% населения — неопределившиеся. И они могут менять свои взгляды на диаметрально противоположные, при этом вплоть до последнего дня голосования, — подчеркнул Валерий Гарбузов.

Выборщик не очевиден Фото: REUTERS/Carlos Barria

Собственно, один из тех штатов, которые могут спутать карты даже самым точным прогнозам, — Флорида, сказал эксперт. Это происходит из-за слишком смешанного состава населения и довольно сильной миграции. Поэтому ни один социолог не сможет до самого финала предсказать, кому здесь отойдут все выборщики, заверил специалист.

Именно во Флориду на митинг к своим сторонникам и отправился 15 октября Дональд Трамп. Особенной остроты придал тот факт, что республиканец ради перформанса в этом штате нашел предлог отказаться от намеченных на четверг дебатов с Джо Байденом. Видимо, несмотря на громкие заявления о разгромной победе над демократом 29 сентября, результаты перебранки с оппонентом разочаровали действующего президента. После «самых ужасных дебатов» в истории Америки, как окрестили поединок кандидатов мировые СМИ, рейтинг Дональда Трампа резко упал. А проигрывать вторую дискуссию подряд — еще и после скандального заболевания коронавирусом и удивительно быстрого выздоровления — он позволить себе не мог.

— Республиканцы не смогли пока выбрать удачную модель дебатирования с Байденом. Кроме того, Трамп считает, что митинг эффективнее, ведь тогда у него устанавливается живая связь. Может станцевать, поразмахивать руками, прокричать лозунги. У него это получается. Мне кажется, что иногда он ведет свою избирательную кампанию в стиле Бориса Ельцина 1996 года. Показывает свою максимальную живость, энергетику. Байден на это не способен. И команда Трампа уверена, что это может способствовать итоговой победе. А стоять у пюпитра и отвечать на вопросы во время дебатов — Трамп с этим справится, но и Байден справится. А так он показывает, что он еще о-го-го какой, — пояснил Николай Злобин.

Между тем, по данным realclearpolitics, в среднем во Флориде собираются голосовать за Джо Байдена 48,5%, за Дональда Трампа — 45,8%. Однако в этом штате есть опросы, которые отдают победу как одному, так и другому кандидату. Важно, что с 1992 года новоиспеченный президент США ни разу не проигрывал Флориду. Почти наверняка так будет и в 2020 году. Поэтому битва за этот и другие swing states в ближайшие две недели обещает быть весьма ожесточенной.