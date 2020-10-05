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Всем выйти из кризиса: в США двухпартийная система трещит по швам

Демократы и республиканцы увлеклись взаимными нападками, подзабыв о чаяниях простых американцев
Фото: REUTERS/Leah Millis
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Всем выйти из кризиса: в США двухпартийная система трещит по швам
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2020-10-01 21:09:21
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В Соединенных Штатах ближе к финальному отрезку нынешнего избирательного цикла стали всё чаще звучать рассуждения о несостоятельности двухпартийной системы. Критики обвиняют обе ведущие политические силы страны — Республиканскую и Демократическую партии — в неспособности эффективно реагировать на социальные и экономические кризисы и игнорировании интересов рядовых избирателей. Показательным в этом плане стали и прошедшие 29 сентября дебаты кандидатов на пост президента — Трамп и Байден потратили полтора часа в основном на взаимные нападки и ругань, а не на изложение программ с конструктивными переменами, необходимыми стране. Подробнее — в материале «Известий».

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Страна на двоих

Соединенные Штаты, которые на протяжении десятилетий традиционно именуют себя образцом демократии, не могут пожаловаться на нехватку политических партий, которые объединяют людей с самыми разными взглядами. Свои союзы есть у сторонников легализации марихуаны и «пиратов», выступающих за отмену авторских прав, у добивающихся суверенитета Аляски и Гавайев жителей соответствующих штатов. Несмотря на периоды борьбы с «красной угрозой» и «охоты на ведьм», существует в США и парочка партий коммунистического толка (правда, число их сторонников, мягко говоря, невелико). Есть даже партия с говорящим названием, которое можно перевести как «Чертова арендная плата слишком высока» (Rent is Too Damn High Party), — у нее трое зарегистрированных членов в штате Нью-Йорк.

Проблема, однако, в том, что подавляющее большинство из нескольких десятков политических объединений Америки не представлено не только в конгрессе США, но и в законодательных собраниях отдельных штатов, городов или других населенных пунктов. О президентской должности представители так называемых третьих партий могут только мечтать — с 1996 года ни один кандидат от таких объединений не набирал более 8% голосов избирателей.

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Белый дом
Фото: REUTERS/Leah Millis

Монополия на законодательную и исполнительную власть в стране на протяжении последних полутора веков принадлежит лишь двум крупнейшим общенациональным партиям — Республиканской, которая, говоря максимально упрощенно, объединяет сторонников более консервативных взглядов, и Демократической, в которую входят люди, скорее разделяющие либеральные ценности.

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При этом за время существования этих двух политических сил какие-то противоречия в их программах стерлись и стали едва различимы, а другие спорные моменты, наоборот, поляризовались и выросли до таких масштабов, что нахождение приемлемого компромисса по ним сейчас выглядит невозможным. Такая ситуация, по оценке некоторых экспертов, привела к тому, что, по сути, в двухпартийной политической системе США в последние десятилетия назревал кризис. Нынешняя ситуация, когда ни «ослы» (так принято называть демократов), ни «слоны» (республиканцы) не могут сформулировать эффективный подход к решению наиболее злободневных вопросов — к ответу на эпидемию коронавируса, экономический спад, проблему расовой несправедливости и так далее.

«Думаю, это будет очень, очень...»

Показательными в этом плане стали дебаты самых, пожалуй, ныне известных членов Республиканской и Демократической партий — идущего на второй срок президента Дональда Трампа и рассчитывающего победить в борьбе за Белый дом сенатора Джо Байдена. Первый раунд «словесной дуэли» между ними состоялся 29 сентября и, как отмечают обозреватели и медиа, запомнился, пожалуй, прежде всего количеством откровенно некорректных выпадов, личных оскорблений и нарушений регламента участниками дискуссии. Субстантивного содержания в дебатах оказалось так немного, что сооснователь и бывший главный редактор издания Politico Джон Харрис назвал их «эпическим спектаклем, новым дном в президентской политике и рубежом национального позора».

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов, 29 сентября 2020 года

Фото: REUTERS/Olivier Douliery/Pool
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Не слишком содержательный формат участия президента в дебатах можно было предугадать по интервью Трампа, которое он в августе по телефону дал The New York Times. В своей публикации по итогам 40-минутной беседы газета особо отмечает, что глава государства «назубок выдал перечень тех вещей, которые он сделал и продолжит делать: среди них увеличение военных расходов, сокращение налогов, устранение регуляторных барьеров, укрепление границ и назначение консервативных судей».

Для того чтобы описать дальнейшие планы Трампа в Белом доме, издание явно целенаправленно дало его высказывание, откровенно не содержащее какой-то конкретики, в прямой речи: «Но, я думаю, я думаю, что это будет, думаю, это будет очень, очень... У нас будет очень твердый... мы продолжим то, что мы делаем, укрепим то, что мы уже сделали, да к тому же у нас есть и другие планы, которые мы хотим воплотить». Некая предвзятость либеральной NYT тут слишком очевидна, но все равно волей-неволей вспоминается другой «мастер» ораторского искусства — киевский мэр-боксер Виталий Кличко.

Отсутствие у президента США четкого плана действий на стыке сразу нескольких кризисов или как минимум отсутствие желания поделиться таким планом с миллионами американцев — штука весьма показательная. Байден, собственно, тоже в ходе дебатов довольно много сил потратил на личные выпады против оппонента. Подобный подход свидетельствует о том, что фактором для сплочения и у демократов, и у республиканцев является скорее не общность перспективных интересов, а коллективное неприятие подходов соперников или отдельных представителей «конкурирующей» партии.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время предвыборных дебатов, 29 сентября 2020 года

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Политическая программа «ослов» выглядит крайне конкретизированной — на контрасте с позицией республиканцев, главный посыл которых — добиться переизбрания Трампа и поддержать его лозунг о возвращении Америке былого величия. Впрочем, и в этой детализации платформы демократов есть существенные минусы — чересчур «точечный» подход к решению той или иной проблемы просто по определению не может прийтись по вкусу всем избирателям.

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«Американской политике позарез нужна перестройка»

Как полагает ведущий научный сотрудник аналитического центра New America Ли Дратман, Трамп благодаря собственной гибкости и стремлению во всех грехах винить «радикальных демократов» смог удержать определенное единство рядов республиканцев — партии, «столь серьезно охваченной внутренними разногласиями, что в публичном поле она не выступает практически ни за что — лишь против раздутой угрозы жестокой марксистской революции, которую могут устроить по-боевому настроенная в расовых вопросах Демократическая партия». Статья Дратмана опубликована в журнале Foreign Policy, который, в соответствии с названием, вообще-то специализируется на вопросах внешней политики.

По мнению автора, за всю историю политическое устройство Соединенных Штатов менялось циклически, эти изменения сопровождались демократическими трансформациями и сейчас, вполне вероятно, это должно произойти вновь. Доминирование двух партий Дратман объясняет, в частности, довольно сложной (и, как небезосновательно считают многие американисты, весьма архаичной и противоречивой) избирательной системой.

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Сенатор США Берни Сандерс во время выступления в рамках предвыборной кампании, 2016 год

Дратман, как и многие другие специалисты, считает, что политическое устройство в США могло измениться еще четыре года назад, но этого не произошло. В предыдущем электоральном цикле «демократы должны были сбросить в маргинальность свой радикальный левый фланг («фракцию Берни Сандерса», а республиканцам «следовало так же поступить со своими крайне правыми», полагает российский публицист Дмитрий Косырев. «Оставшиеся могли бы составить чуть ли не одну партию и жить в мире и согласии, — пишет он. — Вот только что-то пошло не так, избрали не того президента, и обе стороны оказались заложниками крайних скандалистов, доведших дело до грани гражданской войны».

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Сейчас признаком возможных изменений является «отсутствие каких-либо существенных аргументов по ключевым вопросам, которые являлись определяющими для партийного противостояния на протяжении истории США: роль правительства, регулирование экономики и роль Соединенных Штатов на мировой арене», считает Дратман. Однако предстоящие в ноябре выборы будут сосредоточены вокруг другого посыла — «почему другая партия уничтожит и демократию, и страну» в целом, полагает он.

«Американской политике позарез нужна перестройка, которая позволила бы отвечать на грозящие ей экономические и климатические кризисы. Вместо этого страна потратит следующие несколько месяцев на еще одну мощную межпартийную схватку из-за Верховного суда (там предстоит назначить и утвердить нового члена ВС после смерти «либеральной иконы» Рут Гинзбург. — Ред.), всё большая централизация которого является свидетельством неспособности конгресса разрешать конфликты законодательным путем, а потом — на еще более ожесточенную драку из-за легитимности ноябрьских выборов, — пишет Дратман. — Единственный способ разорвать этот разрушительный для демократии порочный круг — упростить конкуренцию для большего числа партий».

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Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании, 18 сентября 2020 года

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президента Трампа нередко критиковали за то, что в своих взглядах он совершенно не учитывает подходы многих умеренных республиканцев. В свою очередь, в вину Байдену часто ставят невнимание к приверженцам прогрессивных взглядов. В итоге избиратели обеих партий «разочарованы в кандидатах, которых они в общем-то должны поддерживать», отмечает «Вестник Института государственного управления Бакнелла». По мнению автора публикации, такое недовольство электората — явный симптом «более широкой проблемы, стоящей перед американской политикой, — нынешняя двухпартийная система не отражает столь разные чаяния американских граждан образца 2020 года».

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«Демократия в нынешней ситуации нерелевантна»

Впрочем, проблемы политической сферы США могут быть гораздо шире. «Дело гораздо серьезнее, чем кризис двухпартийной системы. Сейчас все виды демократии, во всяком случае западной демократии, находятся в кризисе. Просто на примере Соединенных Штатов это наиболее очевидно», — считает политолог и американист Дмитрий Дробницкий.

Ведь демократия — это «своего рода предохранительный механизм, который позволяет разрешать конфликты или противоречия внутри системы таким образом, с которым все соглашаются», в результате возникает легитимность того или иного выбора, отметил эксперт в беседе с «Известиями». «Сейчас мы видим, что это не работает. Никто не собирается отдавать победу просто потому, что существуют какие-то процедуры», — сказал Дробницкий, говоря о практически гарантированном непризнании победы одного из кандидатов на пост президента США другой стороной. Кризис демократической системы возникает из-за отсутствия «в привычном понимании подчинения меньшинства большинству», говорит политолог. Двухпартийная же система просто быстрее всего дает сбой, полагает он.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Приход к власти Трампа сам по себе стал лучшей проверкой американской демократии и «проверку эту она не проходит», уверен Дробницкий. «Когда одна часть американского общества требует уважения к семье, к жизни нерожденных детей, к традициям, к индустрии и к Богу, а вторая требует немедленно отменить всё вышеперечисленное, ни одна демократия не разрешит этот конфликт», — подчеркивает он. Политическая система может быть двух-, трех- или многопартийной (как в случае с коалиционными парламентскими силами в европейских странах), однако от кризиса это не убережет, добавил специалист, особо отмечая, что это всего лишь «проявление гораздо более существенной проблемы, состоящей в том, что демократия в нынешней ситуации нерелевантна».

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