Результаты президентской гонки в США окажут умеренно негативное влияние на российские активы, и сильного падения рубля не стоит ждать, считают опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, для России всё же предпочтительна победа Дональда Трампа, нежели его оппонента Джо Байдена, выигрыш которого усилит санкционную риторику. Для российского фондового рынка победа представителя демократов может обернуться определенными потерями — прежде всего из-за рестрикций. В негативном сценарии российская валюта может ослабнуть до 85 руб./$.

Накал рисков

В базовом сценарии влияние результата президентских выборов в США на российские активы​ будет умеренно негативным, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Ждать введения жестких санкций против рублевого госдолга и запрета на расчеты в долларах всё же не стоит, поскольку это повредит американским инвесторам, подчеркнул он.

Риски введения новых санкций против России настолько велики, что они стали играть ключевую роль в формировании курса рубля, отмечает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. В последнее время эти факторы играют весомую роль по отношению к нацвалюте, согласился и руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба.

— Сейчас вопрос не сколько в том, кто выиграет выборы — Джо Байден или Дональд Трамп, а скорее в том, согласится ли проигравшая сторона с их итогами. В противном случае может возникнуть длительный период нестабильности. С точки зрения рисков для России победа первого менее желательна, поскольку демократы чаще инициируют санкционные вопросы и с укреплением их позиций давление для нас может усилиться, — подчеркивает Агван Микаелян.

Сектор «риск» на барабане: как новости из США повлияют на рынки и рубль_2 За месяц до выборов президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом Фото: REUTERS

За месяц до выборов президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом. О положительном диагнозе американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter. На негативном внешнем фоне 2 октября в ходе торгов на Московской бирже курс рубля после двухдневного укрепления вновь начал терять позиции: доллар подорожал до 78,82 рубля, евро — до 92,24. Тогда как накануне, 1 октября, они стоили 77 и 90,53 рубля соответственно.

В сентябре национальная денежная единица испытывала стресс с разных сторон, что привело к высокой волатильности. Хоть курс и двигался скачками, но рубль только слабел. В результате 29 сентября «американец» обновил мартовские рекорды, поднявшись до 79,98 рубля, а евро и вовсе показал максимум за последние четыре года и подорожал до 93,32. Аналитики отмечали, что столь мощное ослабление российской валюты произошло из-за того, что все риски, все «черные лебеди», способные спровоцировать падение, реализовались одновременно. Всего за прошлый месяц российская валюта в паре с американской потеряла 5,3%, а с евро — 3,8%.

Сектор «риск» на барабане: как новости из США повлияют на рынки и рубль_1 В Кливленде, штат Огайо, прошли первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. 30 сентября 2020 года Фото: Olivier Douliery/Pool via REUTERS

В прошлом месяце рубль по отношению к доллару был худшей валютой среди денежных единиц развивающихся стран, а по годовому падению — в тройке аутсайдеров, отмечает директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. Он подчеркнул: сейчас российская денежная единица перепродана, так как в нынешнем курсе уже заложены геополитические риски.

В свете происходящих событий масла в огонь подливают и цены на нефть. Котировки Brent сегодня обновили четырехмесячный минимум и просели до $39,4 за баррель.

Турбулентность рынков

Западные фондовые рынки на фоне новости о болезни Трампа отреагировали снижением. Так, американские индексы на открытии торгов ушли в минус: Dow Jones (–0,73%), S&P500 (–0,67%), NASDAQ (–0,94%), европейские фондовые рынки также просели: FYSE (–0,27%), DAX (–0,80%), CAC (–0,46%). Российский рынок акций к 18:30 мск показывал следующие значения: индекс Мосбиржи (–1,26%), РТС (–2,14%).

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, исход президентских выборов США может вызвать коррекцию биржевых площадок. По словам директора аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, при победе Байдена рынки скорректируются в рамках 5–10%. Повышенная волатильность будет вплоть до 8 декабря, когда утвердят коллегию выборщиков. Однако многие участники рынка ожидают продолжительную волатильность до конца года, поскольку Трамп четко намекнул, что не признает выборы в случае поражения, сказал эксперт.

Фундаментально победа оппонента действующего лидера США — не самый плохой сценарий, особенно если конгресс останется разделенным, тогда вероятность жесткой реформы по повышению налогов низка, поделился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он отметил: такой расклад снизит напряженность в отношениях с Китаем и запустит масштабные стимулирующие меры для экономики. По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, все-таки Трамп более предпочтителен для американского рынка акций. Его оппонент грозился повышением ставок налога на прибыль корпораций с текущих 21% до 28%, что приведет к снижению прибыли американских компаний на 5–6%.

Нельзя рассматривать возможный выигрыш Байдена в отрыве от результатов голосования по составу конгресса, полагает Валентин Журба. Если демократы получат большинство в обеих палатах, то США ожидает грандиозное изменение внутренней и существенный пересмотр внешней политики, уверен он.

— Непосредственно для российского фондового рынка победа представителя демократов может обернуться определенными потерями — прежде всего из-за санкций. Несколько таких пакетов предложений, направленных против российского долга, уже внесено в нижнюю палату США и ждут принятия. И даже без них возможное укрепление доллара может вызвать существенное снижение цен сырьевых товаров, что нанесет удар по бюджету РФ. В такой ситуации российскому инвестору лучше выбрать на ближайший период инструменты с фиксированной доходностью в долларах, — рассказывает Ярослав Кабаков.

Сохранение нервозности на мировых рынках из-за второй волны COVID-19 и возможной победы Байдена, а также реализация санкционных рисков могут ослабить нацвалюту до 85 руб./$, полагают эксперты. Однако, по их мнению, по мере снижения волатильности на рынках к концу года рубль может торговаться по курсу 75–77 к доллару и 89–91 к евро.