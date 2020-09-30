Припомним, оскорбим: во что вылились первые дебаты Трампа и Байдена

Первые из трех предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом завершились разгромной победой взаимных оскорблений над здравым смыслом. По данным CBS news, 69% американцев сочли поединок республиканца и демократа «раздражающим» и лишь 17% разглядели в нем какую-то «информативность». В целом опросы американских СМИ отдали победу бывшему вице-президенту США , однако, судя по разрыву между кандидатами, речь, скорее, идет о выражении партийных предпочтений зрителей, нежели о реальной оценке ораторского мастерства политиков.

Слова-то какие

«Пожалуйста, уведите детей от экранов телевизоров», — похоже, такое предупреждение впору было ставить перед началом дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена. Конечно, словесная дуэль кандидатов в президенты США — это всегда шоу, которое зачастую сопровождается и колкостями , и определенной долей взаимных оскорблений. Однако ночь с 29 на 30 сентября превратилась в настоящий хит-парад полупечатных выражений . По оценкам американских СМИ, это были самые грязные дебаты в истории страны.

Казалось бы, программа схватки кандидатов была четко расписана : шесть 15-минутных отрезков, посвященных достижениям каждого из противников, пандемии COVID-19, выдвижению Дональдом Трампом на должность судьи Верховного суда консервативного юриста Эми Кони Баррет, состоянию американской экономики, прозрачности выборов, а также расовому вопросу и насилию в американских городах. Однако битвы стратегий — как сделать Америку снова великой, сохранить или преумножить это величие — не случилось.

Вместо этого Джо Байден, например, назвал Дональда Трампа «щенком Путина» (хотя международная тематика вообще не была среди заявленных тем) и предложил республиканцу «заткнуться» . А действующий президент довольно грязно намекал на деменцию у демократа и даже назвал его «номером два» , то есть смешал противника, используя американский сленг, с весьма определенной субстанцией. Политики перебивали друг друга (справедливости ради, в этом больше преуспевал Трамп), парировали атаки выражениями из разряда «ты все врешь» и явно заставляли модератора — ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса — нервничать и краснеть. Другими словами, если бы Америка и весь небезразличный мир 29 сентября наблюдала между Дональдом Трампом и Джо Байденом рэп-баттл или трешток бойцов ММА накануне выхода на ринг, то это представление можно было бы признать успешным.

Но речь шла о политиках, которые должны были, вроде бы, убедить избирателей, почему именно их программа лучше и спасительнее для Америки . Неудивительно, что сразу после завершения дуэли все первым делом принялись обсуждать не что, а как было сказано.

Припомним, оскорбим1 Модератор дебатов Крис Уоллес и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Olivier Douliery/Pool

Согласно CBS news, 48% отдали победу Джо Байдену, 41% — Дональду Трампу, 10% решили, что этот вечер закончился вничью. Схожие расклады дают и другие СМИ . Таким образом, какие-то коррективы в расстановку сил стартовые дебаты — во всяком случае при первом рассмотрении — не внесли. Большинство общенациональных опросов последних месяцев демонстрируют примерно такие же цифры. Тон дискуссии сочли позитивным лишь 17% американцев, столько же назвали их «информативными». У 69% зрителей после просмотра поединка осталось чувство «раздражения», 31% назвал их «развлекательными», а у 19% ничего кроме пессимизма они не вызвали.

Будет больше

В октябре — 15 и 22 числа — республиканец и демократ снова сойдутся в словесной дуэли. И несмотря на результат первых дебатов, второй и третий раунды спаринга очень важны для предстоящих 3 ноября выборов. Дональд Трамп, столкнувшийся с падением любовно взращенной им до пандемии коронавируса экономики, остро нуждается в мобилизации электората и перетягивании на свою сторону неопределившихся избирателей . Согласно последним опросам, Джо Байден опережает республиканца в общенациональном масштабе в среднем на 6%. В «колеблющихся штатах» дела у нынешнего хозяина Овального кабинета тоже идут пока не слишком гладко. Однако факт в том, что Байден по-прежнему сохраняет преимущество, а значит Трампу нужно сделать рывок, если, конечно, он не хочет уже чуть больше чем через месяц паковать чемоданы в Белом доме.

По мнению эксперта The Atlantic Council, профессора Андерса Ослунда, победителем нынешних дебатов вышел Джо Байден , хотя «каждая из сторон думает, что выиграл ее человек». Причина поражения Дональда Трампа 29 сентября (а с этим согласны большинство СМИ и экспертов) — в его излишней агрессии и постоянных попытках перебить и прервать оппонента, пояснил политолог «Известиям». Он отметил, что «Байден был содержательным», но «к сожалению, выглядел старым и был слишком вежлив».

Припомним, оскорбим2 Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

— Я думаю, Трамп больше заинтересован в последующих дебатах, потому что ему надо догнать Байдена, в то время как Байдену необходимо избежать ошибок. Возможно, с этим и связана его острожность, — сказал эксперт.

Если же говорить непосредственно о дебатах, то их можно было разглядеть в самом начале и в самом конце шоу, считает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

— Первый вопрос модератора Криса Уоллеса был о номинации Трампом Эми Баррет в Верховный Суд, а последний о признании кандидатами результатов выборов, что в конечном счете и с большой вероятностью будет также решаться в Верховном Суде, — напомнил «Известиям» политолог.

Дело в том, что место в Верховном суде (ВС) США стало вакантным 18 сентября после смерти от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. 29 сентября Трамп направил в Сенат кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена ВС. Учитывая, что федеральные судьи в Америке назначаются пожизненно по представлению президента, Дональд Трамп хочет успеть утвердить «республиканского» судью. Всего в ВС — девять судей, пять из пока действующих восьми были назначены республиканскими президентами, двое из них — нынешним главой Белого дома. Демократы утверждают, что заполнение такой ценной вакансии должно произойти уже после 3 ноября — новоизбранным хозяином Овального кабинета.

Дональд Трамп во время дебатов пояснил, что сейчас избранный президент — он, а республиканское большинство в Сенате — выбор американских избирателей. Поэтому все претензии демократов — пустые разговоры.

Что же касается мирной передачи власти, то нынешний лидер США не собирается признавать итоги выборов, если увидит «десятки тысяч подтасованных бюллетеней».

— Опросы отдают небольшой перевес Байдену. И надо отметить, что он, вопреки ожиданиям, держался уверенно и часто улыбался, в то время, как Трамп постоянно выглядел нахмуренным. В тяжелые времена, которые переживает страна, людям хочется услышать что-нибудь приятное, но ни один не проявил хотя бы элементарное чувство юмора, что всегда лучше запоминается , — подвел итог ночи Эдуард Лозанский.