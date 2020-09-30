Припомним, оскорбим: во что вылились первые дебаты Трампа и Байдена
Первые из трех предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом завершились разгромной победой взаимных оскорблений над здравым смыслом. По данным CBS news, 69% американцев сочли поединок республиканца и демократа «раздражающим» и лишь 17% разглядели в нем какую-то «информативность». В целом опросы американских СМИ отдали победу бывшему вице-президенту США, однако, судя по разрыву между кандидатами, речь, скорее, идет о выражении партийных предпочтений зрителей, нежели о реальной оценке ораторского мастерства политиков.
Слова-то какие
«Пожалуйста, уведите детей от экранов телевизоров», — похоже, такое предупреждение впору было ставить перед началом дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена. Конечно, словесная дуэль кандидатов в президенты США — это всегда шоу, которое зачастую сопровождается и колкостями, и определенной долей взаимных оскорблений. Однако ночь с 29 на 30 сентября превратилась в настоящий хит-парад полупечатных выражений. По оценкам американских СМИ, это были самые грязные дебаты в истории страны.
Казалось бы, программа схватки кандидатов была четко расписана: шесть 15-минутных отрезков, посвященных достижениям каждого из противников, пандемии COVID-19, выдвижению Дональдом Трампом на должность судьи Верховного суда консервативного юриста Эми Кони Баррет, состоянию американской экономики, прозрачности выборов, а также расовому вопросу и насилию в американских городах. Однако битвы стратегий — как сделать Америку снова великой, сохранить или преумножить это величие — не случилось.
Вместо этого Джо Байден, например, назвал Дональда Трампа «щенком Путина» (хотя международная тематика вообще не была среди заявленных тем) и предложил республиканцу «заткнуться». А действующий президент довольно грязно намекал на деменцию у демократа и даже назвал его «номером два», то есть смешал противника, используя американский сленг, с весьма определенной субстанцией. Политики перебивали друг друга (справедливости ради, в этом больше преуспевал Трамп), парировали атаки выражениями из разряда «ты все врешь» и явно заставляли модератора — ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса — нервничать и краснеть. Другими словами, если бы Америка и весь небезразличный мир 29 сентября наблюдала между Дональдом Трампом и Джо Байденом рэп-баттл или трешток бойцов ММА накануне выхода на ринг, то это представление можно было бы признать успешным.
Но речь шла о политиках, которые должны были, вроде бы, убедить избирателей, почему именно их программа лучше и спасительнее для Америки. Неудивительно, что сразу после завершения дуэли все первым делом принялись обсуждать не что, а как было сказано.
Модератор дебатов Крис Уоллес и президент США Дональд Трамп
Согласно CBS news, 48% отдали победу Джо Байдену, 41% — Дональду Трампу, 10% решили, что этот вечер закончился вничью. Схожие расклады дают и другие СМИ. Таким образом, какие-то коррективы в расстановку сил стартовые дебаты — во всяком случае при первом рассмотрении — не внесли. Большинство общенациональных опросов последних месяцев демонстрируют примерно такие же цифры. Тон дискуссии сочли позитивным лишь 17% американцев, столько же назвали их «информативными». У 69% зрителей после просмотра поединка осталось чувство «раздражения», 31% назвал их «развлекательными», а у 19% ничего кроме пессимизма они не вызвали.
Будет больше
В октябре — 15 и 22 числа — республиканец и демократ снова сойдутся в словесной дуэли. И несмотря на результат первых дебатов, второй и третий раунды спаринга очень важны для предстоящих 3 ноября выборов. Дональд Трамп, столкнувшийся с падением любовно взращенной им до пандемии коронавируса экономики, остро нуждается в мобилизации электората и перетягивании на свою сторону неопределившихся избирателей. Согласно последним опросам, Джо Байден опережает республиканца в общенациональном масштабе в среднем на 6%. В «колеблющихся штатах» дела у нынешнего хозяина Овального кабинета тоже идут пока не слишком гладко. Однако факт в том, что Байден по-прежнему сохраняет преимущество, а значит Трампу нужно сделать рывок, если, конечно, он не хочет уже чуть больше чем через месяц паковать чемоданы в Белом доме.
По мнению эксперта The Atlantic Council, профессора Андерса Ослунда, победителем нынешних дебатов вышел Джо Байден, хотя «каждая из сторон думает, что выиграл ее человек». Причина поражения Дональда Трампа 29 сентября (а с этим согласны большинство СМИ и экспертов) — в его излишней агрессии и постоянных попытках перебить и прервать оппонента, пояснил политолог «Известиям». Он отметил, что «Байден был содержательным», но «к сожалению, выглядел старым и был слишком вежлив».
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
— Я думаю, Трамп больше заинтересован в последующих дебатах, потому что ему надо догнать Байдена, в то время как Байдену необходимо избежать ошибок. Возможно, с этим и связана его острожность, — сказал эксперт.
Если же говорить непосредственно о дебатах, то их можно было разглядеть в самом начале и в самом конце шоу, считает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
— Первый вопрос модератора Криса Уоллеса был о номинации Трампом Эми Баррет в Верховный Суд, а последний о признании кандидатами результатов выборов, что в конечном счете и с большой вероятностью будет также решаться в Верховном Суде, — напомнил «Известиям» политолог.
Дело в том, что место в Верховном суде (ВС) США стало вакантным 18 сентября после смерти от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. 29 сентября Трамп направил в Сенат кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена ВС. Учитывая, что федеральные судьи в Америке назначаются пожизненно по представлению президента, Дональд Трамп хочет успеть утвердить «республиканского» судью. Всего в ВС — девять судей, пять из пока действующих восьми были назначены республиканскими президентами, двое из них — нынешним главой Белого дома. Демократы утверждают, что заполнение такой ценной вакансии должно произойти уже после 3 ноября — новоизбранным хозяином Овального кабинета.
Дональд Трамп во время дебатов пояснил, что сейчас избранный президент — он, а республиканское большинство в Сенате — выбор американских избирателей. Поэтому все претензии демократов — пустые разговоры.
Что же касается мирной передачи власти, то нынешний лидер США не собирается признавать итоги выборов, если увидит «десятки тысяч подтасованных бюллетеней».
— Опросы отдают небольшой перевес Байдену. И надо отметить, что он, вопреки ожиданиям, держался уверенно и часто улыбался, в то время, как Трамп постоянно выглядел нахмуренным. В тяжелые времена, которые переживает страна, людям хочется услышать что-нибудь приятное, но ни один не проявил хотя бы элементарное чувство юмора, что всегда лучше запоминается, — подвел итог ночи Эдуард Лозанский.
Таким образом, в противостоянии Дональда Трампа и Джо Байдена сохраняется статус-кво. Демократ лидирует, республиканец догоняет. И чтобы изменить ситуацию, действующему президенту надо сделать выводы после первых дебатов. Судя по всему, битва оскорблений к корректировке раскладов вряд ли приведет.