Лицом к лицу: Трамп и Байден готовятся к очным дебатам

В политической жизни Соединенных Штатов начинается весьма интересный и зрелищный этап: стартуют очные дебаты кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий. Первый раунд словесной дуэли между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоится 29 сентября в Кливленде, за ним последуют еще два. Даже с учетом того, что темы дискуссий определяются заранее, не исключено, что претенденты на Белый дом удивят и соперника, и электорат в целом — во всяком случае в истории президентских дебатов в США такое уже бывало. Подробнее — в материале «Известий».

Предвыборный политический сезон в Соединенных Штатах достиг своего апогея: кандидаты двух ведущих партий страны, Республиканской и Демократической, начинают серию очных дебатов. С учетом того, что традиционно проводимые с большой помпой общенациональные съезды партий, где официально и выдвигают кандидатов на главный государственный пост, в этот раз из-за коронавируса проходили в урезанном и почти полностью в виртуальном формате, интерес избирателей к личным дискуссиям Дональда Трампа и Джо Байдена наверняка будет высоким.

Поединок из трех раундов

Первая словесная дуэль республиканца Трампа, который добивается права на второй четырехлетний срок в Белом доме, и демократа Байдена состоится вечером 29 сентября в Кливленде. Модератором дискуссии выступит ведущий придерживающегося консервативных позиций телеканала Fox News Крис Уоллес.

Он же определил и темы, по которым кандидатам предстоит высказать свои взгляды и заодно от души покритиковать своего визави. Как объявила Комиссия по президентским дебатам, в Огайо Байдену и Трампу предстоит обменяться мнениями по следующим шести пунктам: политический багаж каждого из кандидатов; ситуация в Верховном суде — на фоне смерти одного из судей ВС Рут Гинзбург, скончавшейся 18 сентября; пандемия COVID-19 и меры по борьбе с распространением коронавируса; ситуация в экономике; расовые проблемы и насилие в американских городах; обеспечение защиты электоральных процессов.

Лицом к лицу-3 Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Невада Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Для каждой из тем предусмотрен 15-минутный сегмент дебатов, которые в общей сложности будут проходить в течение полутора часов. Общенациональную трансляцию мероприятия в прямом эфире и без рекламы будут вести все ведущие эфирные и кабельные телеканалы страны.

Встреча в Кливленде — первый из трех раундов очных дебатов Трампа и Байдена. Второй состоится 15 октября в Майами (штат Флорида), еще одна очная встреча будет устроена в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, то есть меньше чем за две недели до назначенных на 3 ноября выборов. Кроме того, 7 октября теледебаты проведут и напарники кандидатов на высший государственный пост — нынешний вице-президент США Майкл Пенс и его оппонент Камала Харрис.

Перед первым раундом и у одного, и у другого кандидата на президентскую должность есть свои сильные стороны, как и слабости. Например, судя по данным опросов общественного мнения, на которые ссылается NBC News, американцам больше нравятся идеи Байдена по теме борьбы с пандемией и урегулированию расовых противоречий, который в очередной раз обострились после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Трамп при этом настаивает на том, что лишь его руководство Соединенными Штатами не позволило участникам протестов на расовой почве уничтожить жилые районы и вообще довести страну до полного хаоса. Вместе с тем избиратели считают, что предлагаемые и проводимые Трампом меры по налаживанию ситуации в национальной экономике, мощный удар по которой нанес коронакризис, эффективнее тех шагов, о которых говорит его оппонент.

Лицом к лицу Джозеф Байден во время выдвижения на пост президента США от Демократической партии Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Весьма жаркой может оказаться и дискуссия по теме заполнения вакансии в Верховном суде. Имя кандидата на кресло судьи Рут Гинзбург, известного борца за права женщин и права человека в целом, Трамп пообещал назвать 26 сентября. В сенате, который контролируют республиканцы, заявили о планах максимально оперативно утвердить предложенную главой государства кандидатуру. Таким образом республиканцы, очевидно, рассчитывают провести на судейскую должность человека с более консервативными, чем у Гинзбург, взглядами. Если этот план сработает, у консерваторов в ВС будет шесть мест, у либералов — лишь три. В свою очередь демократы во главе с Байденом считают, что процедура одобрения нового члена ВС должна проходить уже после 3 ноября, да и самого кандидата должен выбирать именно победитель президентских выборов.

Сюрприз в прямом эфире?

В период выхода на финишную прямую в борьбе за Белый дом американские политологи уже по традиции ждут так называемого октябрьского сюрприза — спланированного или случайного события, которое имеет серьезный резонанс в медиа и может нежелательно повлиять на шансы кандидатов на президентскую должность. Кто-то считает, что в этом году таким событием стала именно смерть Рут Гинзбург. Правда, октябрь еще даже не начался, поэтому исключать каких-то неожиданностей нельзя.

Нельзя отмести и вероятность того, что такой сюрприз Байден или Трамп преподнесут как раз в ходе дебатов. Во всяком случае история этого мероприятия говорит о том, что «выхлоп» от пикировок участников по наиболее злободневным темам иногда бывает весьма значительным. Впрочем, даже если ход дебатов и не становится одним из определяющих исход голосования фактором, само содержание словесных дуэлей двух политиков из противоборствующих лагерей подчас идет совсем не по плану.

Лицом к лицу-1 Джо Байден с женой Джилл на церемонии прощания с судьей Верховного суда США Рут Гинзбург Фото: REUTERS

Примером могут служить дебаты, которые у Трампа в октябре 2016 года состоялись с кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Странности начались еще до появления обоих в телевизионной студии: Трамп тогда устроил «подготовительное» мероприятие, на которое пригласил трех женщин, обвинявших мужа Хиллари, экс-президента Билла Клинтона, в сексуальных домогательствах. Тема харассмента, хотя и не была официально заявлена для дебатов, в ходе дискуссии поднималась обоими участниками несколько раз.

Темой домогательств те дебаты не ограничились. Трамп, в частности, пригрозил в случае победы поручить спецпрокурору расследовать историю с рабочими электронными письмами, которые Хиллари, занимая пост госсекретаря, отправляла через личный почтовый ящик. Сама она после упоминания этой темы порадовалась тому, что американскими законами заправляет не Трамп. Тот, впрочем, парировал довольно жестко, заявив, что в противном случае его оппонентка «оказалась бы в тюрьме».

Внешнеполитический прокол

В 2008-м участниками дебатов стали два политика, на тот момент занимавшие кресла сенаторов, — демократ Барак Обама и ныне покойный республиканец Джон Маккейн. Скорее всего, большинство рядовых американцев вряд ли смогут вспомнить, о каких политических взглядах те говорили. Но вот поведение Маккейна наверняка у многих врезалось в память: тот несколько раз закрывал от ведущего дебаты Тома Брокау его телесуфлер, так что модератору даже пришлось попросить республиканца выйти из кадра. Позднее этот эпизод был юмористически обыгран в программе Saturday Night Live и в других вечерних развлекательных телешоу.

Лицом к лицу-2 Реакция Джона Маккейна на итоги телевизионных дебатов с Бараком Обамой в 2008 году Фото: REUTERS/Jim Bourg

Этот курьезный эпизод, скорее всего, не сыграл какой-либо роли в победе Обамы. А вот итоги первых транслировавшихся по ТВ дебатов, которые в 1960 году провели Джон Кеннеди и Ричард Никсон, вполне могли оказать серьезное влияние на предпочтения электората. Кандидат демократов тогда предстал перед зрителями молодым и пышущим энергией политиком, в то время как вице-президент Никсон явно чувствовал себя скованно.

Затем в течение 16 лет дебаты претендентов на президентский пост по американскому телевидению не транслировались. Эту практику возобновили в 1976 году: тогда участниками «поединка» были президент-республиканец Джеральд Форд, рассчитывавший на первый полноценный срок в Белом доме, и демократ Джимми Картер. И хотя те дебаты не были особо примечательными, в них был «момент, который мог оказать значительное влияние на окончательный результат», напоминает NBC News. Форд тогда ошибочно утверждал, что Польша не находилась в орбите влияния Советского Союза. Позднее президенту пришлось взять свои ошибочные слова назад, в результате возникло «впечатление о его беспомощности», отмечает телекомпания. Выборы он, хоть и с небольшим перевесом, проиграл.

Старый конь

В дебатах-1984 участвовали президент-республиканец Рональд Рейган и демократ, бывший вице-президент США Уолтер Мондейл. То, как выглядел и говорил Рейган, могло породить вопросы о том, насколько политик в его возрасте (а тогда ему уже исполнилось 73 года) будет глубоко погружен в президентские обязанности. Мондейлу на тот момент было 56 лет. Впрочем, всю ситуацию Рейгану удалось разрешить всего одной шуткой — зато такой, которую услышала вся страна: «Я не собираюсь делать возраст одной из тем нынешней кампании. Я не собираюсь в политических целях эксплуатировать тему молодости и неопытности моего оппонента». Мондейл тогда потерпел полное фиаско: по итогам голосования ему достались лишь голоса выборщиков от его родного штата Миннесота и столичного федерального округа Колумбия.

Лицом к лицу-4 Дональд Трамп с супругой Меланией на саммите G7 во Франции в 2019 году Фото: REUTERS/Christian Hartmann

На будущих выборах тему возраста затрагивать в общем-то не с руки ни одному из кандидатов: миллиардеру Трампу сейчас 74 года, а патриарху американской политики Байдену в ноябре исполнится 78. Явно пытаясь поддеть своего соперника, Трамп даже предположил, что Байден вполне справится с участием в дебатах, ведь его команда «сделает ему какой-нибудь укольчик», сообщает Fox News.