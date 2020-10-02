Корона жмет: есть ли шанс у Дональда Трампа

Дональд Трамп заболел коронавирусом спустя три дня после первых предвыборных дебатов с Джо Байденом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, COVID-19, поразивший действующего президента за месяц до голосования 3 ноября, серьезно бьет по шансам республиканца переизбраться . И дело не только в абсолютной неопределенности его физического состояния. Болезнь — это мощный удар по всей «ковидной философии» Дональда Трампа, а также по стратегии ведения кампании. Кроме того, заболела жена президента — Мелания. И если выяснится, что «республиканцы позаражали» еще кого-то во время дебатов, ничем хорошим для них это не обернется.

Удар, еще удар

То, что «китайский вирус», как неустанно называет COVID-19 Дональд Трамп, сломал республиканцу всю стратегию по переизбранию, было понятно уже давно. Экономика США — главное достижение бывшего бизнесмена за первые три года на посту президента — испытала мощнейшее падение с середины прошлого века . И хотя глава Белого дома ничего не мог с этим поделать — пандемию коронавируса он бы не остановил при всем желании, факт в том, что главный его козырь оказался в рукаве чужого пиджака.

Корона жмет Белый дом, Вашингтон Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Дональд Трамп вначале изо всех сил преуменьшал опасность COVID-19, пытаясь хотя бы словом поддержать неизбежное падение экономики из-за всевозможных ограничительных мер и карантинов, потом обвинял во всем Китай, затем, несмотря на давление, не отказался от очных митингов и встреч со сторонниками . Все это происходило на фоне крутого пике его собственных рейтингов и явного лидерства демократа Джо Байдена в предвыборной гонке. Президент США не сдавался, экономика с трудом, но все-таки начала восстанавливаться, рабочие места заполняться. Хозяин Овального кабинета старался держаться уверенно, зачастую игнорируя элементарные меры предосторожности, и посмеивался над «сонным Джо», который после старта эпидемии к врачам как раз прислушался и максимально самоизолировался.

В итоге 2 октября стало известно, что у Дональда и Мелании Трамп обнаружен коронавирус . Спустя три дня после дебатов. Новость о том, что президент США заболел COVID-19, обернулась падением не только американских фондовых бирж, но и затронула другие рынки, включая российский. Почувствовал на себе недуг главы Белого дома даже рубль. Неудивительно, что «китайский вирус» в крови американского президента стал шоком и для избирателя.

— Это дополнительный удар для Трампа и по престижу, и по компетенции как руководителя. Страну не уберег и сам заболел — сомневающийся электорат наверняка будет делать такой вывод , — сказал «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. — Оставшаяся часть кампании будет скомкана . Ведь планировалось много мероприятий и митингов со сторонниками, в том числе в закрытых помещениях.

Корона жмет Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

По мнению эксперта, даже если кампания будет переведена в онлайн-режим, все это так или иначе становится серьезным препятствием для переизбрания на второй срок.

При этом на 15 и 22 октября запланированы вторые и третьи дебаты Дональда Трампа с Джо Байденом. Уже понятно, что очный поединок через две недели не состоится. Завершающий раунд — под большим вопросом.

— Возможно, вторые дебаты и не отменят, а переведут в онлайн. Но это будет зависеть от состояния Трампа. Он хорошенько подумает — участвовать ему или нет, если он будет не в лучшей форме. Проигрывать вторые дебаты ему никак нельзя, — заверил «Известия» президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин.

По данным на 2 октября, в США зафиксировано уже 7 млн 494 тыс. 671 заболевший COVID-19. Ежедневный прирост держится на отметке более 40 тыс. В четверг, например, 47 тыс. 389 американцев получили положительный результат на тест на коронавирус. За все время пандемии в США скончались 212 тыс. 660 человек. И пока Штаты продолжают удерживать первую строчку среди всех стран по распространению заразы.

Корона жмет Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байде на президентских дебатах, Кливленд Фото: REUTERS/Pool/Olivier Douliery

— Болезнь Трампа разрушает всю его философию в отношении ковида. Это удар по его линии о том, что маски и все прочее — это здорово, но не имеет принципиального значения . Другими словами, то, что он заразился — неприятная новость для многих его сторонников, — уверен Николай Злобин.

По его мнению, американцы, конечно, задумаются, нужен ли им президент не в самой хорошей физической форме. Правда, Джо Байден (77 лет) здоровьем тоже не может похвастаться и без коронавируса.

— Так-то, Америку совсем не красит, что два таких пожилых человека борются за главный политический пост в мире, — подчеркнул политолог.

Шансы тают

Так или иначе, COVID-19 окончательно стал врагом №1 для Дональда Трампа и его шансов на победу во всех смыслах слова. Однако есть небольшая вероятность, что ему удастся обернуть болезнь в свою пользу. Правда, как и в других случаях его противостояния с коронавирусом, здесь многое зависит уже не совсем от него.

Учитывая возраст действующего президента — 74 года, если ему удастся оправиться от заболевания без последствий, спокойно и не в тяжелой форме, то потенциально это может, напротив, укрепить его репутацию.

— Тогда у него появится лишний аргумент, что он находится в отличной физической форме и даже ковид его не берет. Если течение болезни будет без осложнений, то, уверен, Трамп начнет разыгрывать эту карту , — считает Николай Злобин.

Впрочем, если на главу Белого дома свалится тяжелая форма коронавируса, то под вопросом окажется вся стратегия Республиканской партии. В этом смысле дополнительное значение приобретают дебаты между кандидатами в вице-президенты США — Камалой Харрис от демократов и Майком Пенсом от республиканцев 7 октября.

Корона жмет Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

— Может так оказаться, что управлять Америкой будут вице-президенты . Пока Республиканская партия чешет затылки и ждет совета от врачей, как будет проходить болезнь Трампа. Им уже сейчас нужно разрабатывать план «Б». Конечно, Трамп будет в бюллетенях. Но если он выпадет на месяц, а с его стилем ведения кампании — это почти катастрофа, то республиканцы бросят все силы на поддержку Пенса, — отметил Николай Злобин.

При этом демократы уже обрушились с жесткой критикой на республиканцев через все лояльные им СМИ . Дело в том, утверждают противники Дональда Трампа, что команда действующего президента была без масок и других средств индивидуальной защиты во время дебатов 29 сентября. А значит рисковала здоровьем простых американцев и ставила своим поведением под угрозу нацию.

— Если выяснится, что заболел кто-то еще — из организаторов, журналистов или, не дай бог, Байден, то Трампа обвинят, что он всех заразил. Хорошо, что еще не пожал руку Байдену или не поговорил с ним на близком расстоянии, — подытожил Николай Злобин.