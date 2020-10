Не кот начхал: COVID-19 у Трампа подкосил его шансы на переизбрание

Диагноз Дональда Трампа, который так долго и старательно преуменьшал серьезность эпидемии COVID-19 и в итоге заразился вместе с супругой и несколькими членами администрации, коренным образом поломал ход предвыборной президентской гонки в США на ее финальном отрезке. Пока кандидат демократов Джо Байден продолжает соблюдать все меры предосторожности и желает выздоровления своему оппоненту, республиканцам приходится экстренно верстать планы предвыборных мероприятий, которые остались без своего главного участника. Впрочем, Трамп сдаваться без боя с коронавирусом явно не намерен — как и полностью отказываться от участия в публичных событиях, несмотря на то что стал источником возможного заражения своих же сторонников. «Известия» разбирались в ситуации, которая сложилась в Соединенных Штатах за четыре недели до дня голосования.

Сезон «черных лебедей»

Год президентских выборов в США оказался богат на чреватые серьезными последствиями непредвиденные события, которые в экономике с подачи Нассима Талеба получили название «черный лебедь». Это и довольно неожиданное выдвижение Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, и его лидерство в социологических опросах, и беспорядки на расовой почве, и коронавирус, который унес жизни более 200 тыс. американцев, и вызванный эпидемией деловой спад, затмивший экономические успехи администрации республиканца Дональда Трампа.

Не кот начхал Фото: Global Look Press/Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Но никак не менее значимым событием, круто поменявшим если не ход, то как минимум график и атмосферу предвыборной гонки, стал диагноз самого Трампа, который, как подтвердилось в начале месяца, заразился COVID-19. Судя по всему, именно этот факт и стал долгожданным «октябрьским сюрпризом» — так в американском политическом жаргоне именуют спланированное или случайное событие, которое получает большой резонанс в СМИ и существенно влияет на предвыборный расклад сил.

Помимо чисто медицинских последствий президентского диагноза, у него есть множественные политические «побочные эффекты». Начать можно хоть с того, что доставший президента коронавирус наглядно подтвердил несостоятельность его личной позиции, сводившейся, по сути, к отрицанию опасности заболевания и небрежению даже к простейшим мерам предосторожности. Инфицирование Трампа его противники теперь смогут рассматривать как явный признак несостоятельности его взглядов. Надежда на «русский авось» главе государства не помогла — и теперь его предвыборному штабу приходится активно корректировать план мероприятий по встречам с избирателями на самом важном, заключительном этапе гонки.

«Лучше, чем 20 лет назад»

Объявивший о своем диагнозе 3 октября Трамп отправился в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где и провел уикенд под наблюдением врачей. При этом уже вечером в понедельник глава государства покинул клинику и приехал в Белый дом, где с балкона, демонстративно сняв столь ненавистную ему маску, позировал для фотографий.

В этом нарочитом пренебрежении к последствиям такого неосмотрительного поведения Верховного главнокомандующего усматриваются сразу несколько месседжей. Сам президент таким образом рассчитывает продемонстрировать, что, несмотря на свой солидный возраст — ему 74 года, пасовать перед коронавирусом он не намерен.

Не кот начхал Президент США Дональд Трамп на балконе Белого дома Фото: Global Look Press/Ken Cedeno/Keystone Press Agency

В своем Twitter 5 октября президент, сообщая о выписке, заверил, что чувствует себя отлично и даже «лучше, чем 20 лет назад», заявил, что «при администрации Трампа были разработаны некоторые абсолютно классные лекарства и научная база», а также призвал американцев «не бояться COVID» и не позволять ему доминировать над их жизнью.

Одновременно болезнь Трампа, который всеми своими действиями выказывал презрение к значимости эпидемии (несмотря на ее последствия для Америки и всего мира), показала избирателям, насколько жестоко президент ошибался в своих оценках. К его призывам забыть об осторожности крайне критически отнеслись пообщавшиеся с ABC News врачи и те американцы, которые потеряли из-за COVID-19 своих близких. Так, Крис Кохер, исполнительный директор организации «Пережившие COVID за перемены», заявил, что «Трамп никак не возьмет в толк, через что проходят семьи» заболевших. Президент Американской медицинской ассоциации Сюзан Бэйли в ответ на твит главы государства призвала сограждан следовать советам врачей: «Мы знаем, что лучший способ отвечать на пандемию COVID-19 — это бдительность: вирус распространяется не из-за страха, а из-за излишней самонадеянности».

Тактика тактичности и жесткости

В ситуации с заболевшим Трампом весьма этично и, думается, дальновидно повели себя его политические соперники. Кандидат демократов на президентских выборах Джо Байден пожелал главе государства и его супруге скорейшего выздоровления и пообещал «и дальше молиться о здоровье и безопасности» Дональда и Мелании.

Еще более значимым проявлением политической порядочности стало решение предвыборного штаба Байдена как минимум на время отказаться от агитационных видеороликов, в которых Трамп выставляется в негативном ключе. Как сообщил изданию The Hill один из сподвижников кандидата демократов, бывший вице-президент «не может сказать: «И пусть Господь благословит эту семью», а затем порочить его в роликах».

Не кот начхал Вертолет с президентом США Дональдом Трампом прибывает в Белый дом Фото: Global Look Press/Liu Jie/XinHua

Самому Байдену регулярно доставалось от Трампа за его крайне осторожное поведение во время эпидемии — его ни разу не видели на публике без защитной маски, участие в публичных мероприятиях он сократил до минимума. Оказавшаяся выигрышной дальновидность демократа, которому в ноябре исполнится 78 лет, стала поводом для шуток и на прошедшем 29 сентября первом раунде очных телевизионных дебатов претендентов на Белый дом: в ходе этой «словесной дуэли» Трамп утверждал, что его соперник «может говорить с расстояния в 200 футов и при этом на нем надета самая большая маска, которую я когда-либо видел».

Впрочем, понадобилось лишь несколько дней чтобы американская поговорка Better safe than sorry (ее примерный русскоязычный аналог — пословица «Береженого Бог бережет») подтвердилась на практике — и отнюдь не в пользу рассчитывающего на второй срок в Овальном кабинете миллиардера.

Сам же Байден не упустил случая еще раз раскритиковать действующего главу государства за отказ заботиться о собственном здоровье — и за тот пример, который он подавал другим американцам. «Любой, кто подхватит вирус, но при этом говорит, что маски не важны и социальная дистанция тоже не важна, несет ответственность за то, что с ними происходит», — подчеркнул бывший вице-президент, выступая в Майами (штат Флорида). По его словам, он «не был удивлен» тем, что его соперник сдал положительный тест на COVID, и выразил надежду на то, что теперь-то уж «никто не будет считать, что (коронавирус) это не проблема». Тех же американцев, которые из ложной храбрости отказываются использовать средства индивидуальной защиты, кандидат демократов попытался увещевать: «Это что, такая уж проблема, это вам причиняет боль? Пожалуйста, будьте патриотичны! Позаботьтесь о себе и о тех, кто вас окружает».

Обвинили в здоровье

В команде Трампа пока пытаются решить внезапно свалившиеся им на голову из-за болезни кандидата проблемы. Предвыборные агитационные поездки президента по понятным причинам поставлены на паузу, вместо него общаться с электоратом как минимум в нескольких штатах отправляется вице-президент Майк Пенс, которому 7 октября предстоят еще и дебаты с напарницей Байдена Камалой Харрис. Кстати, согласно 25-й поправке к конституции США, именно Пенсу предстоит выполнять обязанности главы государства в случае недееспособности президента. Впрочем, пока самочувствие Трампа, судя по его собственным словам и оценкам медиков, не дает повода всерьез задуматься о такой опции. Что же касается второго и третьего раундов дебатов Трампа и Байдена, то тут пока никакой ясности нет.

Не кот начхал Кандидат в президенты от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден в Майами Фото: REUTERS/Brendan McDermid

При этом политтехнологи главы государства пытаются даже обратить явно проигрышный для него эпизод с заражением COVID-19 в преимущество. Так, директор по коммуникациям в команде Трампа Эрин Перрин, по сути, обвинила Байдена в том, что тот остался здоров, а подхваченную главой государства заразу попыталась представить чуть ли не как его достижение: «У него (Трампа) есть опыт в качестве главнокомандующего, у него есть опыт бизнесмена, а теперь у него есть и опыт человека, который борется с коронавирусом. У Джо Байдена личного опыта в этих ипостасях нет». Не исключено также, что если течение заболевания у президента не будет тяжелым, после выздоровления он сможет запросто бравировать этим фактом, который попробует использовать и как подтверждение своей позиции о том, что вируса бояться не стоит, и как доказательство своего отменного здоровья (а тема здоровья, как физического, так и психического, между двумя кандидатами глубоко пенсионного возраста возникала в этом избирательном цикле в США регулярно).

Вопрос доверия

Впрочем, еще одну возможность превратить всю ситуацию с заражением в плюс для Трампа в Белом доме использовать не смогли. Тот факт, что в американской администрации в первые дни делали по этой щепетильной теме крайне противоречивые заявления, привел лишь к усилению кризиса доверия электората к президенту — и как раз в тот момент, когда оно нужно ему как никогда. «Для любого президента в кризисной ситуации вопрос доверия — первостепенный: способность собрать американцев с любыми политическими убеждениями вокруг коллективно приемлемого понимания ситуации, — отмечает в этой связи агентство АР. — Для президента накануне выборов, особенно таких, которые проводятся в столь богатом на потрясения 2020 году, именно этот фактор может оказаться определяющим в том, сколько сроков на своем посту он отработает — один или два».

Объявление Трампа о заражении последовало за его весьма неудачным участием в очных дебатах с Байденом. Два таких события, произошедшие подряд, не могли не сказаться на его рейтингах. Согласно совместному опросу Yahoo News и службы YouGov, результаты которого были обнародованы 4 октября, в общенациональном рейтинге демократ опережает республиканца на 8 процентных пунктов. При этом большинство зарегистрированных избирателей считает, что в заражении Трампа коронавирусом виноват он сам, вернее, его действия и отношение: 59% респондентов заявили, что президент «принижал связанные с COVID-19 риски», и лишь 21% опрошенных сочли, что тот «действовал надлежащим образом». Впрочем, итоги состоявшихся четыре года назад выборов доказали, что Трамп умеет удивлять социологов — и не только их. Вопрос в том, получится ли у захворавшего президента сделать это еще раз.