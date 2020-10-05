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Трамп сообщил о своей скорой выписке из госпиталя

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Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет госпиталь в штате Мэриленд, куда он был помещен после обнаружения у него коронавируса, вечером в понедельник, 5 октября. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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«Я покину прекрасный медицинский центр имени Уолтера Рида сегодня в 18:30 (01:30 мск вторника. — Ред.)», — сообщил Трамп.

Президент США добавил, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад», а также призвал не бояться COVID-19.

«Чувствую себя действительно хорошо. Не бойтесь COVID. Не давайте ему доминировать над вашей жизнью… Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» — написал он.

Трамп также отметил, что за время его президентства были разработаны «некоторые действительно отличные лекарства». Он не уточнил, о каких именно препаратах идет речь.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. По словам медиков, президенту дают «Ремдесивир», его состояние продолжает улучшаться.

При этом выборы президента США пройдут 3 ноября. Оппонент Трампа от Демократической партии Джо Байден согласился при необходимости перенести следующие дебаты со своим соперником.

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