Врач Трампа сообщил об улучшении его состояния

Состояние президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявил на брифинге для журналистов лечащий врач американского лидера Шон Конли.

Как пишет USA Today, симптомы болезни президента слабеют и его состояние улучшается.

По словам Конли, у хозяина Белого дома с утра пятницы не поднималась температура. Он также отметил, что Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник.

Накануне врач американского лидера сообщил, что состояние Трампа оценивается как хорошее, глава государства не испытывает проблем с дыханием.

В администрации президента США ранее сообщили, что у Трампа «мягкие симптомы» и он продолжает работу. Ряд мероприятий с участием американского лидера перенесли в онлайн-режим.

О том, что Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. По данным штаба первой леди, жена президента чувствует себя хорошо, находится на связи с мужем и желает всем заболевшим COVID-19 скорейшего выздоровления.