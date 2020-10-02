В Белом доме рассказали о симптомах коронавируса у Трампа

Симптомы коронавируса у президента США Дональда Трампа проявляются «мягко», рассказала 2 октября пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани.

Она подчеркнула, что Трамп продолжает «напряженно работать», например, провел телефонные переговоры с сенаторами Митчем Макконнелом и Линдси Грэмом, пишет «РИА Новости».

Ранее в пятницу Vanity Fair сообщило, что у Трампа COVID-19 проявляется высокой температурой и кашлем. При этом у первой леди Меланьи никаких проявлений заболевания нет. Издание со ссылкой на близких к Белому дому чиновников отметило, что в администрации президента переживают за его самочувствие в связи с возрастом – Трампу 74 года.

2 октября президент США сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Ряд мировых лидеров, среди которых президента РФ Владимир Путин, пожелали коллеге скорейшего выздоровления.

Накануне стало известно, что помощница Трампа, сопровождавшая его на дебатах, Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. После этого президент, госсекретарь и ряд сотрудников Белого дома сдали тесты на COVID-19.