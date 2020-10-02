Одна из помощниц Трампа заразилась коронавирусом

Одна из помощников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что Хикс сопровождала Трампа на теледебаты, которые прошли в прошедший вторник в Кливленде, штат Огайо.

Трамп уже подтвердил, что его советница заразилась коронавирусом, и сообщил, что он и его супруга сдали тест на COVID-19.

Хикс — не первый человек из окружения Трампа, который заразился коронавирусом. При этом агентство подчеркивает, что женщина проводила с американским лидером очень много времени в период предвыборной агитации, в отличии от других инфицированных.

Данное обстоятельство может вызвать критику реакции администрации Трампа на пандемию, а также игнорирование президентом эпидемиологических мер, пишет Bloomberg. Глава Белого дома редко носит медицинскую маску и критикует своего оппонента Джо Байдена в том, что тот постоянно закрывает свое лицо.

Кроме того, Трамп возобновил проведение предвыборных митингов, на которых собираются тысячи его сторонников, при этом многие из них так же не носят масок.

17 сентября Трамп сообщил об одном заболевшем коронавирусом сотрудником Белого дома. При этом он подчеркнул, что не пересекался с ним.