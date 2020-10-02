Прямой эфир
Сюжет:

Одна из помощниц Трампа заразилась коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из помощников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в пятницу, 2 октября.

Припомним, оскорбим: во что вылились первые дебаты Трампа и Байдена
Демократа признали победителем этого раунда

Отмечается, что Хикс сопровождала Трампа на теледебаты, которые прошли в прошедший вторник в Кливленде, штат Огайо.

Трамп уже подтвердил, что его советница заразилась коронавирусом, и сообщил, что он и его супруга сдали тест на COVID-19.

Хикс — не первый человек из окружения Трампа, который заразился коронавирусом. При этом агентство подчеркивает, что женщина проводила с американским лидером очень много времени в период предвыборной агитации, в отличии от других инфицированных.

Данное обстоятельство может вызвать критику реакции администрации Трампа на пандемию, а также игнорирование президентом эпидемиологических мер, пишет Bloomberg. Глава Белого дома редко носит медицинскую маску и критикует своего оппонента Джо Байдена в том, что тот постоянно закрывает свое лицо.

Кроме того, Трамп возобновил проведение предвыборных митингов, на которых собираются тысячи его сторонников, при этом многие из них так же не носят масок.

17 сентября Трамп сообщил об одном заболевшем коронавирусом сотрудником Белого дома. При этом он подчеркнул, что не пересекался с ним.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020