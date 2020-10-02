Прямой эфир
Сюжет:

Путин направил Трампу телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления. В пятницу, 2 октября, ее текст распространила пресс-служба Кремля.

Вакцинный совет: Путин предложил миру сотрудничество и прививку от COVID-19
Чем запомнились речи лидеров стран на 75-й Генассамблее ООН

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что у него и первой леди США, Меланьи, выявили коронавирус и они срочно уходят на карантин.

Шон Конли, лечащий врач американского лидера, заявил, что политик сможет выполнять свои обязанности, несмотря на вирус.

В Кремле уже пожелали президенту США «скорейшего и легкого выздоровления».

Вместе с тем цены на нефть отреагировали падением примерно примерно на 2% после сообщений о коронавирусе у Трампа, отмечает «Газета.ру».

По данным Worldometer на 2 октября, в США за весь период эпидемии зарегистрировано 7,4 млн случаев COVID-19, 212,6 тыс. человек скончались, 4,7 млн пациентов выздоровели.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020