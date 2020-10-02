Путин направил Трампу телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления. В пятницу, 2 октября, ее текст распространила пресс-служба Кремля.

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что у него и первой леди США, Меланьи, выявили коронавирус и они срочно уходят на карантин.

Шон Конли, лечащий врач американского лидера, заявил, что политик сможет выполнять свои обязанности, несмотря на вирус.

В Кремле уже пожелали президенту США «скорейшего и легкого выздоровления».

Вместе с тем цены на нефть отреагировали падением примерно примерно на 2% после сообщений о коронавирусе у Трампа, отмечает «Газета.ру».

По данным Worldometer на 2 октября, в США за весь период эпидемии зарегистрировано 7,4 млн случаев COVID-19, 212,6 тыс. человек скончались, 4,7 млн пациентов выздоровели.