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У Трампа и его супруги обнаружили коронавирус

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и первой леди США, Меланьи Трамп, обнаружили коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятницу, 2 октября.

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«Сегодня ночью у Меланьи Трамп и у меня тест на COVID-19 показал положительный результат. Мы немедленно уходим на карантин и лечение. Мы преодолеем это вместе», — говорится в сообщении американского лидера.

Ранее, в пятницу, Трамп объявил, что будет соблюдать карантин вместе с супругой до оглашения результатов тестов на коронавирус.

Ранее в этот же день стало известно, что советница американского президента Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Она сопровождала Трампа во время поездки на теледебаты в минувший вторник. Президент подтвердил этот факт и сообщил, что он и его жена сдали тест на COVID-19.

Накануне Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в США за сутки возросло на 42 812, достигнув 7 234 257 с начала эпидемии. По данным университета на 2 октября, общее число случаев этой инфекции возросло до 7 277 759.

С начала эпидемии в Соединенных Штатах умерли 207 789 пациентов.

По данным сайта Worldometer на 2 октября, общее число случаев коронавируса в мире достигло 34,4 млн.

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