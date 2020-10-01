Зарубежные ученые сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918–1920 годов. По их расчетам, COVID-19 оказался опаснее, чем «испанка», унесшая в свое время десятки миллионов жизней. Российские эксперты согласились с оценками коллег, однако отметили, что окончательные выводы можно будет сделать только после завершения нынешней пандемии. К тому же, если с помощью разработанных вакцин ситуацию удастся взять под контроль, это станет принципиальным отличием от трагедии, случившейся сто лет назад.

Смертность в Нью-Йорке

В период с 1918 по 1920 год мир охватила пандемия испанского гриппа. Заразилось около трети населения, а умерло, по разным оценкам, от 17 млн до 100 млн человек. Это была одна из самых страшных пандемий, которые когда-либо видел мир.

Вирус гриппа и SARS-CoV-2 имеют общие признаки — оба передаются воздушно-капельным путем и поражают органы дыхания. Коллектив ученых из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1).

На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа_1 Госпиталь для больных испанским гриппом в Канзасе, США. 1918 год Фото: commons.wikimedia.org

Сделать это оказалось непросто. Сами вирусы очень разные. Да и за прошедшие сто лет медицина и санитария шагнули вперед, в мире появились знания и методы лечения, позволяющие гораздо эффективнее бороться с болезнями. В итоге снизилась смертность практически от всех заболеваний и увеличилась общая продолжительность жизни населения.

Поэтому ученые решили прибегнуть к сравнению избыточной смертности в Нью-Йорке за два худших месяца в течение обеих пандемий. В статье приведены цифры: на пике пандемии испанского гриппа на 100 тыс. человек в Нью-Йорке приходилось 287 смертей. Во время вспышки COVID-19 в марте и апреле этого года в городе зафиксировано 202 случая смерти на 100 тыс. человек.

Фото: commons.wikimedia.org График смертности по неделям от испанского гриппа: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Берлин

Затем ученые нашли цифры ежемесячного уровня смертности за последние три года, предшествующие пандемиям. Сто лет назад на каждые 100 тыс. жителей умирало около 100 человек в месяц, в наши годы это число снизилось вдвое.

В итоге получилось, что испанский грипп увеличил смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре. «При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года», — заявили авторы работы.

— Проведенное зарубежными коллегами исследование представляет определенный научный интерес, — сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. — Авторы анализировали не только смертность, связанную непосредственно с инфекцией, но и избыточную летальность, появление которой ассоциировано с эпидемией. Применяемые методы исследования отвечают поставленным задачам, что позволяет получить объективные выводы.

На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа_2 В Сиэтле во время «испанки» пассажиров пускали в трамвай только в защитных масках Фото: commons.wikimedia.org

Однако эксперт добавила, что эти выводы нельзя автоматически переносить в реальную клиническую практику.

Во-первых, в данном исследовании анализируется смертность в конкретном городе — Нью-Йорке. Следовательно, полученные данные некорректно переносить на другие города и тем более страны. Во-вторых, в работе авторы проанализировали данные по летальным исходам, зарегистрированным в течение первых двух месяцев вспышки COVID-19 в Нью-Йорке. В начале эпидемии, когда о патогенезе инфекции было известно еще очень мало, летальность была выше, чем сейчас. По мере накопления клинического опыта и разработки терапевтических подходов она стала снижаться. Поэтому окончательно сопоставить две инфекции — грипп-«испанку» 1918 года и SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию, — будет возможно позднее , считает Антонина Плоскирева.

Надежда на вакцину

— Еще в феврале казалось, что COVID-19 будет на порядок опаснее, чем «испанка», — заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. — Однако нынешние данные говорят о том, что смертность от этих пандемий сопоставима. Одна группа ученых может считать, что COVID-19 более смертоносен, чем испанский грипп. Другая группа, что немного меньше, — что это зависит скорее от методики подсчета, качества статистики, региона.

На полях заражений2 Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Безусловно, учитывая сегодняшний несравненно более высокий уровень медицины, сравнимая с испанским гриппом, смертность от COVID-19 настораживает и даже пугает. Об этом пишет коллектив китайских ученых под руководством Линя Яна из Гонконгского политехнического университета.

Распространению испанского гриппа во многом способствовала Первая мировая война. Солдаты перемещались между странами Европы, Африки и Западной Азии, приезжали из США и возвращались обратно, путешествовали на кораблях и по железным путям. Сейчас мировая обстановка позволяет закрыть границы между странами. Однако транспорт стал намного быстрее, и существует возможность быстрого перемещения больного человека из одного конца света в другой.

— Вполне похоже, что COVID-19 нанес, по крайней мере, Нью-Йорку ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Основная сложность при интерпретации данных заключается в том, что мы реально не знаем, сколько людей было заражено «испанкой». Впрочем, и данные относительно COVID-19 нельзя считать стопроцентно точными, даже если ориентироваться по данным тестов на антитела.

Однако, как добавил эксперт, H1N1 поражал в основном молодых людей, и средний возраст смерти от нее составлял 28 лет. Возраст же умерших от COVID-19 в Нью-Йорке равен примерно 75 годам, поэтому пандемия вековой давности нанесла более весомый ущерб экономике и отняла больше потенциальных лет жизни.

На полях заражений5 Фото: Global Look Press/Michael Nagle/Xinhua

— Принципиальным отличием гриппа H1N1 1918 года и текущей пандемии коронавирусной инфекции является то, что сегодня в кратчайшие сроки были разработаны вакцины от COVID-19, что скоро позволит взять контроль над распространением инфекции , — заявила Антонина Плоскирева.

Поэтому сегодня можно надеяться на то, что пандемия COVID-19 будет иметь намного меньше последствий, чем испанский грипп, вызвавший настоящую мировую катастрофу сто лет назад.