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На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа

Избыточная смертность в первые месяцы нынешней пандемии превысила цифры вековой давности
Фото: Global Look Press/David Aparicio
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На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа
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2020-09-28 19:08:02
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Зарубежные ученые сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918–1920 годов. По их расчетам, COVID-19 оказался опаснее, чем «испанка», унесшая в свое время десятки миллионов жизней. Российские эксперты согласились с оценками коллег, однако отметили, что окончательные выводы можно будет сделать только после завершения нынешней пандемии. К тому же, если с помощью разработанных вакцин ситуацию удастся взять под контроль, это станет принципиальным отличием от трагедии, случившейся сто лет назад.

Смертность в Нью-Йорке

В период с 1918 по 1920 год мир охватила пандемия испанского гриппа. Заразилось около трети населения, а умерло, по разным оценкам, от 17 млн до 100 млн человек. Это была одна из самых страшных пандемий, которые когда-либо видел мир.

смертность

Вирус гриппа и SARS-CoV-2 имеют общие признаки — оба передаются воздушно-капельным путем и поражают органы дыхания. Коллектив ученых из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1).

На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа_1
Госпиталь для больных испанским гриппом в Канзасе, США. 1918 год

Госпиталь для больных испанским гриппом в Канзасе, США. 1918 год

Фото: commons.wikimedia.org
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Сделать это оказалось непросто. Сами вирусы очень разные. Да и за прошедшие сто лет медицина и санитария шагнули вперед, в мире появились знания и методы лечения, позволяющие гораздо эффективнее бороться с болезнями. В итоге снизилась смертность практически от всех заболеваний и увеличилась общая продолжительность жизни населения.

Поэтому ученые решили прибегнуть к сравнению избыточной смертности в Нью-Йорке за два худших месяца в течение обеих пандемий. В статье приведены цифры: на пике пандемии испанского гриппа на 100 тыс. человек в Нью-Йорке приходилось 287 смертей. Во время вспышки COVID-19 в марте и апреле этого года в городе зафиксировано 202 случая смерти на 100 тыс. человек.

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Фото: commons.wikimedia.org
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Затем ученые нашли цифры ежемесячного уровня смертности за последние три года, предшествующие пандемиям. Сто лет назад на каждые 100 тыс. жителей умирало около 100 человек в месяц, в наши годы это число снизилось вдвое.

В итоге получилось, что испанский грипп увеличил смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре. «При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года», — заявили авторы работы.

— Проведенное зарубежными коллегами исследование представляет определенный научный интерес, — сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. — Авторы анализировали не только смертность, связанную непосредственно с инфекцией, но и избыточную летальность, появление которой ассоциировано с эпидемией. Применяемые методы исследования отвечают поставленным задачам, что позволяет получить объективные выводы.

На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа_2
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В Сиэтле во время «испанки» пассажиров пускали в трамвай только в защитных масках

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Однако эксперт добавила, что эти выводы нельзя автоматически переносить в реальную клиническую практику.

Во-первых, в данном исследовании анализируется смертность в конкретном городе — Нью-Йорке. Следовательно, полученные данные некорректно переносить на другие города и тем более страны. Во-вторых, в работе авторы проанализировали данные по летальным исходам, зарегистрированным в течение первых двух месяцев вспышки COVID-19 в Нью-Йорке. В начале эпидемии, когда о патогенезе инфекции было известно еще очень мало, летальность была выше, чем сейчас. По мере накопления клинического опыта и разработки терапевтических подходов она стала снижаться. Поэтому окончательно сопоставить две инфекции — грипп-«испанку» 1918 года и SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию, — будет возможно позднее, считает Антонина Плоскирева.

Надежда на вакцину

— Еще в феврале казалось, что COVID-19 будет на порядок опаснее, чем «испанка», — заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. — Однако нынешние данные говорят о том, что смертность от этих пандемий сопоставима. Одна группа ученых может считать, что COVID-19 более смертоносен, чем испанский грипп. Другая группа, что немного меньше, — что это зависит скорее от методики подсчета, качества статистики, региона.

На полях заражений2
больница
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Безусловно, учитывая сегодняшний несравненно более высокий уровень медицины, сравнимая с испанским гриппом, смертность от COVID-19 настораживает и даже пугает. Об этом пишет коллектив китайских ученых под руководством Линя Яна из Гонконгского политехнического университета.

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Распространению испанского гриппа во многом способствовала Первая мировая война. Солдаты перемещались между странами Европы, Африки и Западной Азии, приезжали из США и возвращались обратно, путешествовали на кораблях и по железным путям. Сейчас мировая обстановка позволяет закрыть границы между странами. Однако транспорт стал намного быстрее, и существует возможность быстрого перемещения больного человека из одного конца света в другой.

Вполне похоже, что COVID-19 нанес, по крайней мере, Нью-Йорку ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Основная сложность при интерпретации данных заключается в том, что мы реально не знаем, сколько людей было заражено «испанкой». Впрочем, и данные относительно COVID-19 нельзя считать стопроцентно точными, даже если ориентироваться по данным тестов на антитела.

Однако, как добавил эксперт, H1N1 поражал в основном молодых людей, и средний возраст смерти от нее составлял 28 лет. Возраст же умерших от COVID-19 в Нью-Йорке равен примерно 75 годам, поэтому пандемия вековой давности нанесла более весомый ущерб экономике и отняла больше потенциальных лет жизни.

На полях заражений5
нью-йорк
Фото: Global Look Press/Michael Nagle/Xinhua

Принципиальным отличием гриппа H1N1 1918 года и текущей пандемии коронавирусной инфекции является то, что сегодня в кратчайшие сроки были разработаны вакцины от COVID-19, что скоро позволит взять контроль над распространением инфекции, — заявила Антонина Плоскирева.

Поэтому сегодня можно надеяться на то, что пандемия COVID-19 будет иметь намного меньше последствий, чем испанский грипп, вызвавший настоящую мировую катастрофу сто лет назад.

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