В США выявили более 42 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось за последние сутки в США на 42 812, достигнув 7 234 257, следует из данных Университета Джонса Хопкинса в четверг, 1 октября.

Число летальных исходов в стране выросло за сутки на 946, за весь период скончались 206 963 человека с COVID-19, передает RT.

С начала пандемии в Соединенных Штатах от инфекции выздоровели свыше 2,8 млн человек.

29 сентября американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила об успехах испытаний сыворотки на основе антител к коронавирусной инфекции, пишет REGNUM.

26 сентября стало известно, что экспериментальная вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J) вызвала иммунный ответ у большинства добровольцев. Полученные результаты утвердили ранее принятое решение J&J начать более крупное исследование на поздней стадии с участием до 60 тыс. человек, которое предоставит расширенные доказательства того, безопасно ли вакцина защищает людей от COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На 1 октября число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 34 млн.