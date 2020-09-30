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Американская Regeneron сообщила об успехе испытаний препарата от COVID-19

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Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила об успехах испытаний сыворотки на основе антител к коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 29 сентября на сайте компании.

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«После нескольких месяцев невероятно тяжелой работы нашей талантливой команды мы чрезвычайно рады видеть, что коктейль из антител REGN-COV2 быстро снизил вирусную нагрузку и соответствующие симптомы у пациентов с COVID-19», — приводятся в слова главы компании Джорджа Янкопулоса в пресс-релизе.

Наибольший эффект лечение оказало на пациентов, у которых не сформировалась собственная эффективная иммунная реакция. По словам Янкопулоса, это свидетельствует о том, что препарат может обеспечить образовать терапевтическим путем аналог естественно возникающего иммунитета. Такие выводы были сделаны на основе результатов первых 275 пациентов, принимавших участие в испытаниях экспериментального средства.

По данным агентства Reuters, компания намерена обсудить с регулирующими органами первые результаты испытаний, в том числе с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В начале августа компания сообщила об успешных испытаниях на животных экспериментального средства, предназначенного для предотвращения заражения коронавирусной инфекции и лечения заболевших. Сыворотка была изготовлена на основе двух антител к COVID-19.

В июле Regeneron Pharmaceuticals получила от Министерства здравоохранения и социальных служб США контракт на сумму 450 млн долларов на производство и поставку экспериментального средства Компания, в случае успеха, обязуется поставить от 70 тыс. до 300 тыс. доз, предназначенных для лечения, и от 420 тыс. до 1,3 млн доз, предназначенных для предотвращения инфекции.

26 сентября стало известно, что экспериментальная вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J) вызвала иммунный ответ у большинства добровольцев. Полученные результаты утвердили ранее принятое решение J&J начать более крупное исследование на поздней стадии с участием до 60 000 человек, которое предоставит расширенные доказательства того, безопасно ли вакцина защищает людей от COVID-19.

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