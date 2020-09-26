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Вакцина от COVID-19 Johnson & Johnson вызвала устойчивый иммунный ответ

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Экспериментальная вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J) вызвала иммунный ответ у большинства добровольцев, получивших прививку в раннем испытании, а также показала хорошие показатели по безопасности. Об этом пишет 26 сентября WSJ со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере медицинских препринтов medRxiv.

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Полученные результаты утвердили ранее принятое решение J&J начать более крупное исследование на поздней стадии с участием до 60 000 человек, которое предоставит расширенные доказательства того, безопасно ли вакцина защищает людей от COVID-19.

Ранее на этой неделе компания заявила, что результаты испытания вакцины в фазе 1/2 были положительными. Крупное исследование третьего этапа даст первые результаты к концу 2020 или в начале 2021 года.

Компания J&J из Нью-Брансуика, штат Нью-Джерси, начала первое исследование вакцины под кодовым названием Ad26 на людях в июле в Бельгии и США. Тогда были охвачены более 1000 взрослых. На испытуемых тестировались различные уровни доз и режимы дозирования.

Подробные промежуточные результаты исследования были размещены на сервере препринтов medRxiv. На сайте публикуются медицинские рукописи до того, как они будут проверены рецензентами и опубликованы в медицинских журналах.

Оказалось, что среди подавляющего большинства определенных подгрупп испытуемых однократная доза вакцины индуцирует так называемые нейтрализующие антитела к коронавирусу при измерении в образцах крови примерно через четыре недели после вакцинации.

Нейтрализующие антитела — это агенты иммунной системы, которые блокируют вирус и предотвращают распространение COVID-19. Как говорится в исследовании, концентрации нейтрализующих антител, индуцированные вакциной, были сопоставимы с уровнями, наблюдаемыми в крови людей, выздоровевших от COVID-19.

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа.

8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот.

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